Міндіч подав до суду на Зеленського: просить скасувати запроваджені проти нього санкції

Тімур Міндіч подав позов до Касаційного адмінсуду на президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Автором позову зазначено Тімура Міндіча.

Він просить суд визнати "протиправним та скасування Указу Президента України від 13.11.2025 року №843/2025", яким проти нього було запроваджено санкції.

Відповідачем зазначено Президента України Володимира Зеленського.

