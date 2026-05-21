Фігурант "Мідасу" Цукерман подав до суду на Зеленського: вимагає скасувати накладені санкції
Фігурант справи "Мідас" Олександр Цукерман вимагає через Касаційний адміністративний суд визнати протиправними та скасувати санкції РНБО проти нього, які запровадив президент Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідачем у позові, який зареєстрували 15 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки й оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Касаційний адміністративний суд призначив позовну заяву до розгляду.
Нагадаємо, напередодні бізнесмен Тімур Міндіч подав позов до Касаційного адмінсуду на президента Володимира Зеленського.
- У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Тімура Міндіча й Олександра Цукермана на 3 роки. Обидва фігурують у справі НАБУ "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" під кодовими іменами "Карлсон" і "Шугармен" відповідно.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
