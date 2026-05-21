Фігурант "Мідасу" Цукерман подав до суду на Зеленського: вимагає скасувати накладені санкції

Фігурант справи "Мідас" Олександр Цукерман вимагає через Касаційний адміністративний суд визнати протиправними та скасувати санкції РНБО проти нього, які запровадив президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідачем у позові, який зареєстрували 15 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки й оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Касаційний адміністративний суд призначив позовну заяву до розгляду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман та Фурсенко хвилюються, що співзасновник Fire Point Хмельов йде давати інтерв’ю ЗМІ

Нагадаємо, напередодні бізнесмен Тімур Міндіч подав позов до Касаційного адмінсуду на президента Володимира Зеленського.

У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Тімура Міндіча й Олександра Цукермана на 3 роки. Обидва фігурують у справі НАБУ "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" під кодовими іменами "Карлсон" і "Шугармен" відповідно.

Міндічгейт

Читайте також: Міндіч про позов до Зеленського щодо санкцій РНБО: "Мене звинувачують в тому, чого не робив"