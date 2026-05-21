Фігурант "Мідасу" Цукерман подав до суду на Зеленського: вимагає скасувати накладені санкції

Олександр Цукерман

Фігурант справи "Мідас" Олександр Цукерман вимагає через Касаційний адміністративний суд визнати протиправними та скасувати санкції РНБО проти нього, які запровадив президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідачем у позові, який зареєстрували 15 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки й оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Касаційний адміністративний суд призначив позовну заяву до розгляду.

Нагадаємо, напередодні бізнесмен Тімур Міндіч подав позов до Касаційного адмінсуду на президента Володимира Зеленського.

  • У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Тімура Міндіча й Олександра Цукермана на 3 роки. Обидва фігурують у справі НАБУ "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" під кодовими іменами "Карлсон" і "Шугармен" відповідно.

Цей цирк, щоб Ізраїль ніколи не видав.
Ігор Коломойський подавав у суд на Володимира Зеленського
наприкінці листопада 2023 року.
наступний позов - ексзавгосппохвєньшую проти коміка за "незаконне звільнення з дольжності завгоспа дирокола"
🤡🤡🤡🤡🤡
21.05.2026 20:51 Відповісти
"...зритель понял- жАды издеваются. Они просто испытывают терпение народа..."
21.05.2026 20:56 Відповісти
а дійсно..шо це житель світу ізмиваеться над обраними гебреями? Міндічем,Цукерманом? Га?
21.05.2026 20:56 Відповісти
Видасть, якщо добре попросити. Або самі приїдуть, якщо щось цінне пообіцяти, наприклад, життя. Ну, звісно, не при цій владі.
21.05.2026 21:03 Відповісти
Цирк на дроті якийсь
21.05.2026 20:59 Відповісти
Где мой поп корн (пиво и оливки)))
21.05.2026 21:00 Відповісти
Та й прапор їм у руки. Найвеличніший уже понад рік над Порохом знущається у суді і санкції знімати не збирається.
21.05.2026 21:00 Відповісти
The Show Must Go On
21.05.2026 21:01 Відповісти
Ніі..нам точно потрібні ліквідатори.
21.05.2026 21:03 Відповісти
крали разом тепер глотки перегризуть ЗЕленому
21.05.2026 21:06 Відповісти
Ксендзи в єрмолках мають купу компромату на Віслюка, тому посадили його на шпагат і сцуть просто в очі під веселі звуки 7:40.
21.05.2026 21:08 Відповісти
Немає такого єврейського призвіща Цукерман, це псевдонім, тисяча відсотків.
21.05.2026 21:10 Відповісти
то чисто німецьке - цукровий немолодий хлопак...
21.05.2026 21:24 Відповісти
Може Сахер...
21.05.2026 21:24 Відповісти
Я думав що Міндіч і Цукєрман подали на Зеленського до суду за антисимітизм.
21.05.2026 21:11 Відповісти
 
 