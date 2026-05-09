"Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман та Фурсенко хвилюються, що співзасновник Fire Point Хмельов йде давати інтерв’ю ЗМІ

У четвертій серії "плівок Міндіча" опубліковано фрагмент розмови між фігурантами справи "Мідас" –– Олександром Цукерманом та Ігорем Фурсенком щодо співзасновника Fire Point Ігоря Хмельова.

Про це йдеться у відео Железняка, передає Цензор.НЕТ.

Fire Point та реакція на першу публічність фігурантів "Міндічгейту"

Розмова від 22 травня 2025 року. Судячи з неї, Цукерман, здається, не дуже вірить, що його прізвище могло опинитися в ЗМІ. Фурсенко тим часом заспокоює його, мовляв, його прізвище ніхто не знає.

Після цього йде розмова, записана 30 травня. Вона стосується Fire Point. Зокрема, Цукерман та Фурсенко хвилюються, що прізвище Ігоря Хмельова (на плівках "Шмель") стає публічним.

Железняк нагадує, що згідно із попередніми оприлюдненими записами, Хмельов схожий на того, хто тримає активи фігурантів. Він був формальним власником Fire Point та ще кількох бізнесів Міндіча та його дружини.

  • На записах Цукерман бідкається, що журналісти почали розслідування, а Хмельов збирається давати інтерв’ю Бігус.Інфо про дроновий бізнес.

Розмова Міндіча та Цукермана

Вже 30 червня Тімур Міндіч та Олександр Цукерман почали вирішувати, що ж робити, адже до компанії, зокрема Хмельова, вже було прикуто багато уваги. Тож зійшлися на тому, що треба культурно попросити Хмельова піти.

Далі за словами Железняка, в діалозі йдеться про те, що Міндіч не знає, куди влаштуватись на роботу, а у Хмельова у Fire Point було бронювання від мобілізації. Міндіч також прагне отримати бронювання.

Вони також розглядали кілька варіантів прилаштування Хмельова. Зокрема, звучали пропозиції "засунути" того у схожий проєкт чи в "Укренерго". 

Міндіч Тімур Fire Point Фурсенко Ігор Цукерман Олександр
Топ коментарі
Як йому реагувати?Мовчати це найкращий варіант.Чому наріт мовчки спостерігає,це куди гірше.
09.05.2026 14:02 Відповісти
Вся наша (або не наша) еліта від Коломойського до Цукермана відрізняється похабною мовою кінчених маргіналів. Ну ти накрав гроші (чи виграв в лоторею, підірвав кузена, пофіг). Найми репетітора, вон король Британії наймав логопеда, ти теж тіпа король бидла та бізнесу.
09.05.2026 14:17 Відповісти
Чому Зеленський не реагує на ....... та що з цим можна робити?
09.05.2026 13:38 Відповісти
Колись один знайомий ментяра казав, що якщо тебе навіть стягнули за ноги з якоїсь жінки, не ізнавайся, кажи, нічого не було і вамм все здалося
09.05.2026 15:25 Відповісти
Все просто.
Він б з радістю відреагував, записав б якесь відео. Тільки є одна велика проблема. Він і поняття не має, що ще записано на інші плівки і скільки їх.
Може вийти так, що реагування на одну плівку, закопає тебе нафіг, коли вийде інша плівка.
Тому для нього, краще мовчати.
09.05.2026 17:42 Відповісти
хоче поц працювати, а йому роботи не дають! порушують його конституційні права! де правоохоронні органи?
09.05.2026 13:52 Відповісти
Вся наша (або не наша) еліта від Коломойського до Цукермана відрізняється похабною мовою кінчених маргіналів. Ну ти накрав гроші (чи виграв в лоторею, підірвав кузена, пофіг). Найми репетітора, вон король Британії наймав логопеда, ти теж тіпа король бидла та бізнесу.
09.05.2026 14:17 Відповісти
Наші люді в булочную на таксі не єздят ,тому що "Наші"
09.05.2026 15:00 Відповісти
зелену смердючу каналізацію прорвало так що вже залатати неможливо тече лайно вже не струмочком а повною річкою . вже **********-********* в програмі ..тема.. виглядає карикатурною шалавою коли запитує у подляка ..а хто такий вова на плівках..
09.05.2026 18:18 Відповісти
Ну і морди, в команді зеленського...
09.05.2026 19:07 Відповісти
 
 