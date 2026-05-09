"Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман та Фурсенко хвилюються, що співзасновник Fire Point Хмельов йде давати інтерв’ю ЗМІ

У четвертій серії "плівок Міндіча" опубліковано фрагмент розмови між фігурантами справи "Мідас" –– Олександром Цукерманом та Ігорем Фурсенком щодо співзасновника Fire Point Ігоря Хмельова.

Про це йдеться у відео Железняка.

Fire Point та реакція на першу публічність фігурантів "Міндічгейту"

Розмова від 22 травня 2025 року. Судячи з неї, Цукерман, здається, не дуже вірить, що його прізвище могло опинитися в ЗМІ. Фурсенко тим часом заспокоює його, мовляв, його прізвище ніхто не знає.

Після цього йде розмова, записана 30 травня. Вона стосується Fire Point. Зокрема, Цукерман та Фурсенко хвилюються, що прізвище Ігоря Хмельова (на плівках "Шмель") стає публічним.

Железняк нагадує, що згідно із попередніми оприлюдненими записами, Хмельов схожий на того, хто тримає активи фігурантів. Він був формальним власником Fire Point та ще кількох бізнесів Міндіча та його дружини.

На записах Цукерман бідкається, що журналісти почали розслідування, а Хмельов збирається давати інтерв’ю Бігус.Інфо про дроновий бізнес.

Розмова Міндіча та Цукермана

Вже 30 червня Тімур Міндіч та Олександр Цукерман почали вирішувати, що ж робити, адже до компанії, зокрема Хмельова, вже було прикуто багато уваги. Тож зійшлися на тому, що треба культурно попросити Хмельова піти.

Далі за словами Железняка, в діалозі йдеться про те, що Міндіч не знає, куди влаштуватись на роботу, а у Хмельова у Fire Point було бронювання від мобілізації. Міндіч також прагне отримати бронювання.

Вони також розглядали кілька варіантів прилаштування Хмельова. Зокрема, звучали пропозиції "засунути" того у схожий проєкт чи в "Укренерго".

