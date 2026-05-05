НАБУ все надо отправить на фронт: розмова фігурантів "Міндічгейту" Цукермана та Фурсенка. ВIДЕО

Фігуранти "Міндічгейту" Олександр Цукерман та Ігор Фурсенко (Рьошик) обговорюють стеження НАБУ за ними.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Парламентар описує розмову Олександра Цукермана із "достатньо відомим лікарем-дерматологом", знайомий якого працює у Кабміні та відповідає за нагляд за ліками.

Цукерман розповідає, що з СБУ, ДБР та Нацполіцією "можна домовитися", а з НАБУ - ні. Слова пролунали під час обговорення проблем з декларацією одного з посадовців.

Виявили спостереження

Фігуранти "Міндічгейту" також обговорюють спостереження від НАБУ. Цукерман розповідає про це Фурсенку (фігурує на записах НАБУ як "Рьошик").

Фурсенко пропонує пролобіювати, щоб половину правоохоронців відправили на фронт. Цукерман підтримує, щоб все НАБУ відправили на передову.







Брат Міндіча

3 червня 2025 року Цукерман та "Шура" обговорюють затримання Леоніда Міндіча - родича Тімура Міндіча.

Співрозмовник Цукермана каже, що "хірургічне відділення" мало б повпливати на ситуацію. Железняк каже, що йдеться про Офіс Президента.

