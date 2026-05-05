НАБУ все надо отправить на фронт: розмова фігурантів "Міндічгейту" Цукермана та Фурсенка. ВIДЕО
Фігуранти "Міндічгейту" Олександр Цукерман та Ігор Фурсенко (Рьошик) обговорюють стеження НАБУ за ними.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Парламентар описує розмову Олександра Цукермана із "достатньо відомим лікарем-дерматологом", знайомий якого працює у Кабміні та відповідає за нагляд за ліками.
Цукерман розповідає, що з СБУ, ДБР та Нацполіцією "можна домовитися", а з НАБУ - ні. Слова пролунали під час обговорення проблем з декларацією одного з посадовців.
Виявили спостереження
Фігуранти "Міндічгейту" також обговорюють спостереження від НАБУ. Цукерман розповідає про це Фурсенку (фігурує на записах НАБУ як "Рьошик").
Фурсенко пропонує пролобіювати, щоб половину правоохоронців відправили на фронт. Цукерман підтримує, щоб все НАБУ відправили на передову.
Брат Міндіча
3 червня 2025 року Цукерман та "Шура" обговорюють затримання Леоніда Міндіча - родича Тімура Міндіча.
Співрозмовник Цукермана каже, що "хірургічне відділення" мало б повпливати на ситуацію. Железняк каже, що йдеться про Офіс Президента.
Про НАБУ можу лише сказати, що "розслідувати" справи по 10 років - теж дивна практика.
Давайте вже краще найматимемо таких, як пан Музичко (Сашко Білий).
Справу одеського "Краяну", на якій чиновниками мерії разом з Трухановим було вкрадено 92 млн. грн, НАБУ обсмоктує вже 10 років...
"Хто не згоден - згноїти".
Зелена філософія, коротко
Богдан то медведчуківське щеня!
В мене величезне бажання почути черговий відосик із серії "Наочні приклади важких психічних розладів" на кшталт: Хочу запитати, чому ми досі не в НАТО (ЄС, Галактичному союзі,тощо)?
ст. 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
Україна офіційно визнала Голокост геноцидом єврейського народу. Верховна Рада України прийняла відповідне рішення у 2008 році.
Ізраїль офіційно не визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Тепер, громадян України поділили на кашерних та інших.
"Разделяй и властвуй. " Кацапи дуже ******* цю технологію.
Можна було лише "увірувати"
Верховна Рада 22 липня 2025 року ухвалила скандальний законопроєкт №12414 (263 голоси), який обмежував незалежність НАБУ та САП
22-23 липня 2025 року, Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №12414, який суттєво обмежує незалежність НАБУ та САП
На Независимость Украины
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.