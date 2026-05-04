"Слухняний як собака": новий шокуючий фрагмент плівок Міндіча про Енергоатом // Без цензури. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує нову частину так званих "плівок Міндіча", які оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Йдеться про ймовірні корупційні схеми в "Енергоатомі" та механіку контролю над продажем електроенергії через "своїх людей".

Ключове питання — як під час війни формується неформальна система впливу, яка може визначати фінансові потоки в критичній інфраструктурі. У фокусі — оточення Володимира Зеленського, фігури на кшталт Тімура Міндіча, Олександра Цукермана, Олександра Мужеля та роль тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, як працює логіка "ручного управління" в державних компаніях, чому енергетика залишається одним із ключових джерел корупційних доходів, і як кадрові рішення можуть впливати на безпеку країни під час війни.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Автор: 

Зеленський Володимир (27669) Галущенко Герман (647) Данилюк-Ярмолаєва Марина (445) Міндіч Тімур (306) Цукерман Олександр (22)
Недовго залишилося чекати фрагменту з "плівок" де таємничий і невідомий Вова сказав, що він ненавидить українців і ї..ав їх в рот".
04.05.2026 21:42 Відповісти
04.05.2026 21:43 Відповісти
04.05.2026 21:53 Відповісти
04.05.2026 21:42 Відповісти
А що є і таке?
04.05.2026 22:18 Відповісти
Кажуть, що є. Але дуже просили партнери не озвучувати це, бо не на часі. То буде реальна бомба по всіх губах 73% тим, чим грав на роялі.
04.05.2026 22:21 Відповісти
Відношення до України він ніколи і не приховував і косоворотка не спроста була на обох вилупках.Для мене він був і є тупий підор нарколига.
04.05.2026 22:33 Відповісти
Ну якщо таке є і його оприлюднять то йому взагалі треба думати не за вибори а як живим звідси спетляти
05.05.2026 01:00 Відповісти
А от цей варіант треба передбачити і попередити. Сученя пейсате не повинно здриснути. Тільки трибунал і тільки в Україні.
05.05.2026 07:58 Відповісти
04.05.2026 21:43 Відповісти
какие отвратительные рожи, инцест на мордах написан, абы бабло с семьи не. ушло
04.05.2026 21:48 Відповісти
всі все ,вже зрозуміли , шо зелеленський це всесвітня ганьба племені ...питання , хто візме за горло обдовбиша мафіозі вову ?!!!...
04.05.2026 21:50 Відповісти
04.05.2026 21:53 Відповісти
Вова, как всегда, ни сном, ни духом. Лидер племени же.
04.05.2026 21:57 Відповісти
04.05.2026 21:59 Відповісти
і ще ,є питання до тих у шапочках з пейсами ,які приїзжали до вови торчка, прямо до палат Банкової , благословляли його на "возхожденіє трона " де ви поділися бл* ді племені ?Виводьте своє мафіозне створіння тепер з України!!! Як селфі з 🤡 робити ,так відбою не було в 19р , а як визнати шо воно бандюга позорне ,то нема ніхто ! !...
04.05.2026 22:03 Відповісти
Это уже новый вид развлечений - очередная мелкая доза пленок миндича,часть шоу программы квартала,быдлу швыряют зрелище,которое спокойно заменяет ему реальную политику и адекватную реакцию общества на действия политиков.Идиоты просто слушают,ворчат и ждут следущий вброс.
04.05.2026 22:09 Відповісти
"Бомба" загадкова, нова
З "плівок" вилізла в ці дні,
На ім'я злочинець Вова
Й дружбани його блатні.

Що тут голову ламати,
Вова - це отой Петро,
"Пороха" люд має взнати
А не Зеліно нутро.

Голосок хлопчиська Вови
Гроші із війни забрав...
Про будинки вів розмови
А на вас він всіх поклав!
01.05.2026
04.05.2026 22:11 Відповісти
Плівки плівками,але хто під вартою?? Вже про вироки не треба і мріяти. Усі гучні підозри - пішли " на гудок"...Навіть знакову Крупу вже звільнили та частину конфіскованих грошей повернули....А той "частини" на 10 життів хватить....Міндич та Цукермани засмагають на яхтах...та регочуть....А ми тут плівки слухаємо....
05.05.2026 09:54 Відповісти
 
 