"Слухняний як собака": новий шокуючий фрагмент плівок Міндіча про Енергоатом // Без цензури. ВIДЕО
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує нову частину так званих "плівок Міндіча", які оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Йдеться про ймовірні корупційні схеми в "Енергоатомі" та механіку контролю над продажем електроенергії через "своїх людей".
Ключове питання — як під час війни формується неформальна система впливу, яка може визначати фінансові потоки в критичній інфраструктурі. У фокусі — оточення Володимира Зеленського, фігури на кшталт Тімура Міндіча, Олександра Цукермана, Олександра Мужеля та роль тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, як працює логіка "ручного управління" в державних компаніях, чому енергетика залишається одним із ключових джерел корупційних доходів, і як кадрові рішення можуть впливати на безпеку країни під час війни.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
З "плівок" вилізла в ці дні,
На ім'я злочинець Вова
Й дружбани його блатні.
Що тут голову ламати,
Вова - це отой Петро,
"Пороха" люд має взнати
А не Зеліно нутро.
Голосок хлопчиська Вови
Гроші із війни забрав...
Про будинки вів розмови
А на вас він всіх поклав!
01.05.2026