"Слухняний як собака": новий шокуючий фрагмент плівок Міндіча про Енергоатом // Без цензури. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує нову частину так званих "плівок Міндіча", які оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Йдеться про ймовірні корупційні схеми в "Енергоатомі" та механіку контролю над продажем електроенергії через "своїх людей".

Ключове питання — як під час війни формується неформальна система впливу, яка може визначати фінансові потоки в критичній інфраструктурі. У фокусі — оточення Володимира Зеленського, фігури на кшталт Тімура Міндіча, Олександра Цукермана, Олександра Мужеля та роль тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, як працює логіка "ручного управління" в державних компаніях, чому енергетика залишається одним із ключових джерел корупційних доходів, і як кадрові рішення можуть впливати на безпеку країни під час війни.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

