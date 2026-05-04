"Послушный как собака": новый шокирующий фрагмент записей Миндича об Энергоатоме // Без цензуры. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новую часть так называемых "плёнок Миндича", обнародованных народным депутатом Ярославом Железняком. Речь идёт о вероятных коррупционных схемах в "Энергоатоме" и механизмах контроля над продажей электроэнергии через "своих людей".

Ключевой вопрос — как во время войны формируется неформальная система влияния, которая может определять финансовые потоки в критической инфраструктуре. В фокусе — окружение Владимира Зеленского, фигуры вроде Тимура Миндича, Александра Цукермана, Александра Мужеля и роль тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко.

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как работает логика "ручного управления" в государственных компаниях, почему энергетика остается одним из ключевых источников коррупционных доходов и как кадровые решения могут влиять на безопасность страны во время войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Смотрите также: "Общак для Вови" и распил на крови: новые шокирующие пленки Миндича // Без цензуры. ВИДЕО