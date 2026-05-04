"Послушный как собака": новый шокирующий фрагмент записей Миндича об Энергоатоме // Без цензуры. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новую часть так называемых "плёнок Миндича", обнародованных народным депутатом Ярославом Железняком. Речь идёт о вероятных коррупционных схемах в "Энергоатоме" и механизмах контроля над продажей электроэнергии через "своих людей".

Ключевой вопрос — как во время войны формируется неформальная система влияния, которая может определять финансовые потоки в критической инфраструктуре. В фокусе — окружение Владимира Зеленского, фигуры вроде Тимура Миндича, Александра Цукермана, Александра Мужеля и роль тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко.

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как работает логика "ручного управления" в государственных компаниях, почему энергетика остается одним из ключевых источников коррупционных доходов и как кадровые решения могут влиять на безопасность страны во время войны.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (24147) Галущенко Герман (359) Данилюк-Ярмолаева Марина (439) Миндич Тимур (275) Цукерман Александр (22)
Недовго залишилося чекати фрагменту з "плівок" де таємничий і невідомий Вова сказав, що він ненавидить українців і ї..ав їх в рот".
04.05.2026 21:42 Ответить
04.05.2026 21:43 Ответить
04.05.2026 21:53 Ответить
Недовго залишилося чекати фрагменту з "плівок" де таємничий і невідомий Вова сказав, що він ненавидить українців і ї..ав їх в рот".
04.05.2026 21:42 Ответить
А що є і таке?
04.05.2026 22:18 Ответить
Кажуть, що є. Але дуже просили партнери не озвучувати це, бо не на часі. То буде реальна бомба по всіх губах 73% тим, чим грав на роялі.
04.05.2026 22:21 Ответить
Відношення до України він ніколи і не приховував і косоворотка не спроста була на обох вилупках.Для мене він був і є тупий підор нарколига.
04.05.2026 22:33 Ответить
Ну якщо таке є і його оприлюднять то йому взагалі треба думати не за вибори а як живим звідси спетляти
05.05.2026 01:00 Ответить
А от цей варіант треба передбачити і попередити. Сученя пейсате не повинно здриснути. Тільки трибунал і тільки в Україні.
05.05.2026 07:58 Ответить
04.05.2026 21:43 Ответить
какие отвратительные рожи, инцест на мордах написан, абы бабло с семьи не. ушло
04.05.2026 21:48 Ответить
всі все ,вже зрозуміли , шо зелеленський це всесвітня ганьба племені ...питання , хто візме за горло обдовбиша мафіозі вову ?!!!...
04.05.2026 21:50 Ответить
04.05.2026 21:53 Ответить
Вова, как всегда, ни сном, ни духом. Лидер племени же.
04.05.2026 21:57 Ответить
04.05.2026 21:59 Ответить
і ще ,є питання до тих у шапочках з пейсами ,які приїзжали до вови торчка, прямо до палат Банкової , благословляли його на "возхожденіє трона " де ви поділися бл* ді племені ?Виводьте своє мафіозне створіння тепер з України!!! Як селфі з 🤡 робити ,так відбою не було в 19р , а як визнати шо воно бандюга позорне ,то нема ніхто ! !...
04.05.2026 22:03 Ответить
Это уже новый вид развлечений - очередная мелкая доза пленок миндича,часть шоу программы квартала,быдлу швыряют зрелище,которое спокойно заменяет ему реальную политику и адекватную реакцию общества на действия политиков.Идиоты просто слушают,ворчат и ждут следущий вброс.
04.05.2026 22:09 Ответить
"Бомба" загадкова, нова
З "плівок" вилізла в ці дні,
На ім'я злочинець Вова
Й дружбани його блатні.

Що тут голову ламати,
Вова - це отой Петро,
"Пороха" люд має взнати
А не Зеліно нутро.

Голосок хлопчиська Вови
Гроші із війни забрав...
Про будинки вів розмови
А на вас він всіх поклав!
01.05.2026
04.05.2026 22:11 Ответить
 
 