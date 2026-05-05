НАБУ всех надо отправить на фронт: разговор фигурантов "Миндичгейта" Цукермана и Фурсенко
Фигуранты "Миндичгейта" Александр Цукерман и Игорь Фурсенко (Рёшик) обсуждают слежку НАБУ за ними.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Парламентарий описывает разговор Александра Цукермана с "достаточно известным врачом-дерматологом", знакомый которого работает в Кабмине и отвечает за надзор за лекарствами.
Цукерман рассказывает, что с СБУ, ГБР и Нацполицией "можно договориться", а с НАБУ - нет. Слова прозвучали во время обсуждения проблем с декларацией одного из чиновников.
Обнаружили наблюдение
Фигуранты "Миндичгейта" также обсуждают наблюдение со стороны НАБУ. Цукерман рассказывает об этом Фурсенко (фигурирует в записях НАБУ как "Рёшик").
Фурсенко предлагает пролоббировать, чтобы половину правоохранителей отправили на фронт. Цукерман поддерживает, чтобы все сотрудников НАБУ отправили на передовую.
Брат Миндича
3 июня 2025 года Цукерман и "Шура" обсуждают задержание Леонида Миндича - родственника Тимура Миндича.
Собеседник Цукермана говорит, что "хирургическое отделение" должно повлиять на ситуацию. Железняк говорит, что речь идет об Офисе Президента.
Про НАБУ можу лише сказати, що "розслідувати" справи по 10 років - теж дивна практика.
Давайте вже краще найматимемо таких, як пан Музичко (Сашко Білий).
Справу одеського "Краяну", на якій чиновниками мерії разом з Трухановим було вкрадено 92 млн. грн, НАБУ обсмоктує вже 10 років...
"Хто не згоден - згноїти".
Зелена філософія, коротко
Богдан то медведчуківське щеня!
В мене величезне бажання почути черговий відосик із серії "Наочні приклади важких психічних розладів" на кшталт: Хочу запитати, чому ми досі не в НАТО (ЄС, Галактичному союзі,тощо)?
ст. 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
Україна офіційно визнала Голокост геноцидом єврейського народу. Верховна Рада України прийняла відповідне рішення у 2008 році.
Ізраїль офіційно не визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Тепер, громадян України поділили на кашерних та інших.
"Разделяй и властвуй. " Кацапи дуже ******* цю технологію.
Можна було лише "увірувати"
Верховна Рада 22 липня 2025 року ухвалила скандальний законопроєкт №12414 (263 голоси), який обмежував незалежність НАБУ та САП
22-23 липня 2025 року, Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №12414, який суттєво обмежує незалежність НАБУ та САП
На Независимость Украины
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.