НАБУ всех надо отправить на фронт: разговор фигурантов "Миндичгейта" Цукермана и Фурсенко

Фигуранты "Миндичгейта" Александр Цукерман и Игорь Фурсенко (Рёшик) обсуждают слежку НАБУ за ними.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий описывает разговор Александра Цукермана с "достаточно известным врачом-дерматологом", знакомый которого работает в Кабмине и отвечает за надзор за лекарствами.

Цукерман рассказывает, что с СБУ, ГБР и Нацполицией "можно договориться", а с НАБУ - нет. Слова прозвучали во время обсуждения проблем с декларацией одного из чиновников.

Обнаружили наблюдение

Фигуранты "Миндичгейта" также обсуждают наблюдение со стороны НАБУ. Цукерман рассказывает об этом Фурсенко (фигурирует в записях НАБУ как "Рёшик").

Фурсенко предлагает пролоббировать, чтобы половину правоохранителей отправили на фронт. Цукерман поддерживает, чтобы все сотрудников НАБУ отправили на передовую.







Брат Миндича

3 июня 2025 года Цукерман и "Шура" обсуждают задержание Леонида Миндича - родственника Тимура Миндича.

Собеседник Цукермана говорит, что "хирургическое отделение" должно повлиять на ситуацию. Железняк говорит, что речь идет об Офисе Президента.

