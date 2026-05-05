НАБУ всех надо отправить на фронт: разговор фигурантов "Миндичгейта" Цукермана и Фурсенко

Фигуранты "Миндичгейта" Александр Цукерман и Игорь Фурсенко (Рёшик) обсуждают слежку НАБУ за ними.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Парламентарий описывает разговор Александра Цукермана с "достаточно известным врачом-дерматологом", знакомый которого работает в Кабмине и отвечает за надзор за лекарствами.

Цукерман рассказывает, что с СБУ, ГБР и Нацполицией "можно договориться", а с НАБУ - нет. Слова прозвучали во время обсуждения проблем с декларацией одного из чиновников.

Обнаружили наблюдение

Фигуранты "Миндичгейта" также обсуждают наблюдение со стороны НАБУ. Цукерман рассказывает об этом Фурсенко (фигурирует в записях НАБУ как "Рёшик").

Фурсенко предлагает пролоббировать, чтобы половину правоохранителей отправили на фронт. Цукерман поддерживает, чтобы все сотрудников НАБУ отправили на передовую.

Брат Миндича

3 июня 2025 года Цукерман и "Шура" обсуждают задержание Леонида Миндича - родственника Тимура Миндича.

Собеседник Цукермана говорит, что "хирургическое отделение" должно повлиять на ситуацию. Железняк говорит, что речь идет об Офисе Президента. 

Железняк Ярослав (590) Миндич Тимур (283) Фурсенко Игорь (12) Цукерман Александр (23)
"Някого кумівства!"- верещало воно на стадіоні.
"Ми *******, а ви не *******!"
"Хто не згоден - згноїти".
Зелена філософія, коротко
"Цукерман розповідає, що з СБУ, ДБР та Нацполіцією "можна домовитися"" - судячи з того, що ми спостерігаємо та читаємо в новинах, так воно і є.
Про НАБУ можу лише сказати, що "розслідувати" справи по 10 років - теж дивна практика.
Правила форума Совет форумчан
Ось так, вкидають в соцмережі, що потрібно відправити на фронт, як виборці Зе зразу ж підтримують пропозицію, не люди, а стадо баранів!
"Цукерман розповідає, що з СБУ, ДБР та Нацполіцією "можна домовитися"" - судячи з того, що ми спостерігаємо та читаємо в новинах, так воно і є.
Про НАБУ можу лише сказати, що "розслідувати" справи по 10 років - теж дивна практика.
Ви маєте уяву як розслідувати кримінальну справу на таку шарагу, під яку лягли майже всі правоохоронці? Слідчі, які розслідують справи мають направити запити в офіційні органи влади, без відповіді цих органів справа вважається зібрана не в повному обсязі. А "офіційні" органи не надають зовсім відповіділі, або просто займаються відписками, які не є доказами по справі.
То яка тоді мета існування служби, на яку влада поклала "інструмент"?
Давайте вже краще найматимемо таких, як пан Музичко (Сашко Білий).
Справу одеського "Краяну", на якій чиновниками мерії разом з Трухановим було вкрадено 92 млн. грн, НАБУ обсмоктує вже 10 років...
Надія, що якось виживемо і нарід в лікується і більше ніколи не буде вибирати до влади злочинців, популістів і ворогів України.
Цукерман з Міндичем здивувати Україну вже нічим не зможуть. Вони- кримінальна мерзота. Дивують надзвичайно українські генерали, у яких Фаберже з пластиліну, , які мовчки ковтають все це лайно, що йде від Міндічів-Цукерманів-Зеленських. Чи це дійсно українські генерали?
Думаю, що вони поставлені під Зе та головнокомандуючого, які гарно їм доповідають. Швидше за все вони , як і некомпетентні особи команди Зе і молодих регіоаналів проходили тренінг в Трускавці.
Генерали не хочуть отримати 8 років тюрми за антисемітизм і передову в якості рядового. Слава Новому Ізраїлю та Моссаду.
Генерали самі можуть засудити подеяких до 8 років розстрілу, за антиукраїнізм. Цим вони відрізняються від простих смертних. Але їхні Фаберже з пластиліну не дають їм цього зробити.
У Україні немає закону який карає за антиукраїнство а закон який карає за антисемітизм є. Тому генерали впрольоті як фанера над Парижем. А Моссад всих антисемітів взяв на карандаш. Слава Новому Ізраїлю та Героїчному Великому НАРОДОВІ.
Вам, шановний, Моссад шле звіти, кого він взяв "на карандаш"? Звідки ви знаєте, про внутрішню кухню Моссаду? Чи , може, просто припускаєте, що таке можливо? Моссада цікавлять тільки особи, які мають вагу в суспільстві, або ті , хто безпосередньо загрожує Ізраїлю. Про це можна судити по його конкретних діях, які не є таємницею.
вова , ось твоя , " свіноферма " , казав , що підеш , як, що знайдуть , хоч одного ⁉️Йди геть‼️ " міндіч-цукермани " , мільярдами тирять, і , щоб все було , шито-крито, , а українців , на "фортецю "Покровськ , вмирати за " зе 🤢🤡👹😈дінастію " громадян рф , Ізраїля Що , цє , як не ЗРАДА , знищення України з середени , САБОТАЖ Перемоги , тотальне мародерство на крові , знущання над здоровим глуздом
дно, ні.....постукали знизу! Україну продають і граблять як хочуть
А чому шнобєля чернишова не видно? Богдан вже його з'їв?
та який в дупу "вовк"?!?!
Богдан то медведчуківське щеня!
зеленський 🤡 зі своєю мафією в Україні ,зрадникі і позорисько на весь світ ...дуже хочу ,шоб в Україну повернули всіх ,хто голосував за торчка 🤡 та за слуг , їх виборці повинні пройти все те ,шо залишили для інших в Україні ..Ця ганьба зеленської влади на їх совісті !!!...
В цьому викритті все прекрасно: рівень Нацполу, СБУ, ДБР; потужність потужних менеджерів потужного Президента; НАБУ, яке замість тиску та доведення справи до суду намагається лавірувати між крапельками. І десь на фоні оцієї всієї корупційної лавіни десь сяє Президент-Незнайка.

В мене величезне бажання почути черговий відосик із серії "Наочні приклади важких психічних розладів" на кшталт: Хочу запитати, чому ми досі не в НАТО (ЄС, Галактичному союзі,тощо)?
в НАБУ до 700 працівників разом з прибиральниками, бухгалтером і гардеробщицею.. а як налякали )
Ось так ворог знищує Україну ,а внутрішній ворог грабує її під час війни ,ось чому був підписаний закон про антесимітизм.
Безсмертний на своєму ютюб-каналі чітко пояснив, що практично цей закон дублює і статті Конституції і інші закони. А оте "антисемітизм" впихнули на догоду ізраїлю за невизнання голокосту. Сподівались мабудь, що у відповідь ті визнають голодомори геноцидом українців. Ага, щас. Тобто, закон по суті своїй нікчемний, і у разі зміни влади його треба просто скасувати. Це можна було б зробити і зараз через конституційний суд, якби він був дієздатний...
Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
ст. 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.

Україна офіційно визнала Голокост геноцидом єврейського народу. Верховна Рада України прийняла відповідне рішення у 2008 році.

Ізраїль офіційно не визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Тепер, громадян України поділили на кашерних та інших.
"Разделяй и властвуй. " Кацапи дуже ******* цю технологію.
А хто голодомор створив? А хто керував Гулагом, там навіть росіянських морд немає!
Хтось повірив?
Можна було лише "увірувати"
І все це зробили 73% -
Чєлюсть рускагаварящая, собаки дійсно злі, тому можуть і хазяїв загризти. І загризуть
"Не вИносить сор из избИ". Під килимок його, хай гниє і смердить.
3 червня 2025 року Цукерман та "Шура" обговорюють затримання Леоніда Міндіча - родича Тімура Міндіча.Співрозмовник Цукермана каже, що "хірургічне відділення" мало б повпливати на ситуацію. Железняк каже, що йдеться про Офіс Президента.

Верховна Рада 22 липня 2025 року ухвалила скандальний законопроєкт №12414 (263 голоси), який обмежував незалежність НАБУ та САП

22-23 липня 2025 року, Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №12414, який суттєво обмежує незалежність НАБУ та САП
При Порошенку такої ***** не було...
Порівняно з міндічами чи гринкевичами свинарчуки - що діти... Але чомусь галасу в ЗМІ від свинарчуків було значно більше, а зараз більшість цих ЗМІ мовчать!
А тому що канали які це роздмухували належали кому? Коломойскому, Медведчуку, Пінчуку
Хто тепер керує Україною, правильно, ті що закон протягнули тихенько про антисемітизм.
Ну,а зараз згадаємо про закон про знешкодження НАБУ,хто голосував за це і хто швиденько його підписав.Хто дупу рвав "внешнее упровлении ко ко ко".І ці мразоти досі сидять в раді і в креслі пркзідента.Я вже мовчу про "опзж".
Про головного виконавця - Малюка вже всі трохи підзабули.
Кошмар, і ці люди при владі під час війни!
Згідно нових законів України для українців всі хто погано говорять про Пана президента України, про Пана Цукермана та взагалі про семітів є в Україні антисемітами та караються позбавленням волі на строк до 8 років тюрми за антисемітизм. Або на передову очистити кров'ю свій злочин антисемітизму. Слава Новому Ізраїлю та Моссаду.
То наскільки ця шобла проукраїнська сруязиких гнид?
чому мовчить порошенко ??? чого він ***** боїться ??? жде коли його посадять сусідом до каломойського??? --- зєрмаки ****** опустили петра нижче плінтуса отими санкціями а петро в судах правди ніяк не може добитися адвокати не встигають ..справи.. проти пороха спускати в унітаз а він виконує свою обіцянку не чіпати зельця поки війна . А ЯК НАМ ВСІМ ЖИТИ І ЗНАТИ ЩО вован ОЧОЛЮЄ ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ . яке скирдує бабло міліардами на енергоатомі в мін оборони в кооперативі ..династія.. і кожного місяця чумудани аля трухін з усіх областей --- ПЕТРО ти або щось скажи або пішов ти разом з зєрмаком і ізраільськими ..патріотами.. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ це єдина патріотична партія . так будьти нею до кінця поки не сядуть за грати фігуранти з банкової і кооперативу ..династія .. і це тільки частинами видають записи . а якщо все оприлюднять ????? звертаюсь до тих хто кричав що у ПОРОШЕНКА бізнес на крові ---- тепер ви ***** побачили що це таке . вам не повилазило??? дивіться яку наволоч яку клоаку ви привели до влади і саме страшне що поки війна ми не можемо нічого змінити на виборчих дільницях

Ну, от, говорять по-російськи, 2-ки на москві шлють, у Сирського вся родина на московії, Єлізаров не знає української, ген. прокурор має зв'язки з агресором, зами теж... А хлопці гинуть, де гарантія, що ці диверсанти навмисно не відправляють людей на вірну смерть?
Ще одні нафронтниці сруязикі... Цих тварин треба ліквідувати з плівок... Це відверті вороги України, невже в Україні немає героїв проти внутрішніх ворогів??
А журнашлюха чмосєйчук це лайно захищає за бюджетні кошти на шмарофоні
Всіх вас, вишкребків задньопривідних, треба туди відправити
Дожили ми до: «Ми за ценой не пастаім». "Я етіх укрАінцев в рот @бал" - пам'ятаєте? Це з перших плівок, це так зеленський проявляв "любов" до українців, а до нього теж представник цього ж "племені" нашкарябало типу поєт йося бродський:

На Независимость Украины

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.

Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
Це все можливо завдяки нашому незламному Лідору!🤡
СБУ - мафия.
Іван ФранкоСемітизм і антисемітизмhttps://www.marxists.org/ukrainian/franko/1887/semitism.htm
