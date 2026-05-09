"Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман и Фурсенко волнуются, что соучредитель Fire Point Хмелев идет давать интервью СМИ

В четвёртой серии "записей Миндича" опубликован фрагмент разговора между фигурантами дела "Мидас" — Александром Цукерманом и Игорем Фурсенко — о соучредителе Fire Point Игоре Хмелёве.

Fire Point и реакция на первую публичность фигурантов "Миндичгейта"

Разговор от 22 мая 2025 года. Судя по нему, Цукерман, похоже, не очень верит, что его фамилия могла оказаться в СМИ. Фурсенко тем временем успокаивает его, мол, его фамилию никто не знает.

После этого следует разговор, записанный 30 мая. Он касается Fire Point. В частности, Цукерман и Фурсенко беспокоятся, что фамилия Игоря Хмелева (на пленках "Шмель") становится достоянием общественности.

Железняк напоминает, что согласно ранее обнародованным записям, Хмелев похож на того, кто держит активы фигурантов. Он был формальным владельцем Fire Point и еще нескольких бизнесов Миндича и его жены.

  • На записях Цукерман жалуется, что журналисты начали расследование, а Хмелев собирается давать интервью Бигус.Инфо о дроновом бизнесе.

Разговор Миндича и Цукермана

Уже 30 июня Тимур Миндич и Александр Цукерман начали решать, что же делать, ведь к компании, в частности к Хмелеву, уже было приковано много внимания. Поэтому сошлись на том, что нужно вежливо попросить Хмелева уйти.

Далее, по словам Железняка, в диалоге речь идет о том, что Миндич не знает, куда устроиться на работу, а у Хмелева в Fire Point было бронирование от мобилизации. Миндич также стремится получить бронирование.

Они также рассматривали несколько вариантов трудоустройства Хмелева. В частности, звучали предложения "засунуть" его в похожий проект или в "Укрэнерго". 

Як йому реагувати?Мовчати це найкращий варіант.Чому наріт мовчки спостерігає,це куди гірше.
Вся наша (або не наша) еліта від Коломойського до Цукермана відрізняється похабною мовою кінчених маргіналів. Ну ти накрав гроші (чи виграв в лоторею, підірвав кузена, пофіг). Найми репетітора, вон король Британії наймав логопеда, ти теж тіпа король бидла та бізнесу.
Чому Зеленський не реагує на ....... та що з цим можна робити?
Колись один знайомий ментяра казав, що якщо тебе навіть стягнули за ноги з якоїсь жінки, не ізнавайся, кажи, нічого не було і вамм все здалося
Все просто.
Він б з радістю відреагував, записав б якесь відео. Тільки є одна велика проблема. Він і поняття не має, що ще записано на інші плівки і скільки їх.
Може вийти так, що реагування на одну плівку, закопає тебе нафіг, коли вийде інша плівка.
Тому для нього, краще мовчати.
хоче поц працювати, а йому роботи не дають! порушують його конституційні права! де правоохоронні органи?
Наші люді в булочную на таксі не єздят ,тому що "Наші"
зелену смердючу каналізацію прорвало так що вже залатати неможливо тече лайно вже не струмочком а повною річкою . вже **********-********* в програмі ..тема.. виглядає карикатурною шалавою коли запитує у подляка ..а хто такий вова на плівках..
Ну і морди, в команді зеленського...
