"Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман и Фурсенко волнуются, что соучредитель Fire Point Хмелев идет давать интервью СМИ

В четвёртой серии "записей Миндича" опубликован фрагмент разговора между фигурантами дела "Мидас" — Александром Цукерманом и Игорем Фурсенко — о соучредителе Fire Point Игоре Хмелёве.

Об этом говорится в видео Железняка, передает Цензор.НЕТ.

Fire Point и реакция на первую публичность фигурантов "Миндичгейта"

Разговор от 22 мая 2025 года. Судя по нему, Цукерман, похоже, не очень верит, что его фамилия могла оказаться в СМИ. Фурсенко тем временем успокаивает его, мол, его фамилию никто не знает.

После этого следует разговор, записанный 30 мая. Он касается Fire Point. В частности, Цукерман и Фурсенко беспокоятся, что фамилия Игоря Хмелева (на пленках "Шмель") становится достоянием общественности.

Железняк напоминает, что согласно ранее обнародованным записям, Хмелев похож на того, кто держит активы фигурантов. Он был формальным владельцем Fire Point и еще нескольких бизнесов Миндича и его жены.

На записях Цукерман жалуется, что журналисты начали расследование, а Хмелев собирается давать интервью Бигус.Инфо о дроновом бизнесе.

Разговор Миндича и Цукермана

Уже 30 июня Тимур Миндич и Александр Цукерман начали решать, что же делать, ведь к компании, в частности к Хмелеву, уже было приковано много внимания. Поэтому сошлись на том, что нужно вежливо попросить Хмелева уйти.

Далее, по словам Железняка, в диалоге речь идет о том, что Миндич не знает, куда устроиться на работу, а у Хмелева в Fire Point было бронирование от мобилизации. Миндич также стремится получить бронирование.

Они также рассматривали несколько вариантов трудоустройства Хмелева. В частности, звучали предложения "засунуть" его в похожий проект или в "Укрэнерго".

