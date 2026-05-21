1 071 14

Бізнес-партнер Міндіча Хмельов під час війни скупив землю та готелі біля Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info

Ігор Хмельов придбав землю та комплекси біля Буковеля

Бізнес-партнер олігарха Тімура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії "Fire Point" Ігор Хмельов із 2022 року масово скуповував землю та відпочинкові комплекси біля курорту Буковель. Лише земельні ділянки, за нинішніми розцінками, можуть коштувати близько 4,5 мільйона доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Хто такий Хмельов?

Як зазначається, Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те, що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній. Більшість з них приводили до так званої групи "Приват", де він був менеджером в структурах родини Ігоря Палиці й в цілій низці фірм пов’язаних з Тімуром Міндічем.

Ім’я Хмельова згадується і на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції "Мідас". Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми на енергетиці обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію "Fire Point", можливу причетність Міндіча до якої було також зафіксовано на записах.

У подальшому роботу Хмельова на "Fire Point" публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.

Буковель та "Евентус Менеджмент"

  • За даними розслідувачів, починаючи з 2022 року Хмельов розгорнув активну діяльність у Карпатах. У селі Яблуниця біля Буковеля він — спочатку особисто, а потім через свою компанію "Евентус Менеджмент" — скупив 24 земельні ділянки загальною площею близько 9 гектарів.

"На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько 4,5 мільйонів доларів, походження яких викликає чимало питань", - зазначає "Бігус".

Однак вартість самого збудованого бізнесу оцінити складно, адже подібних об’єктів у відкритому продажі немає.

Хмельов утік за кордон

Схема почала згортатися у листопаді 2025 року, коли правоохоронці прийшли з обшуками до Тімура Міндіча. За даними джерел журналістів, саме в день обшуків Ігор Хмельов екстрено виїхав з України.

Опинившись за кордоном, Хмельов за кілька тижнів почав масово переписувати свої активи. Він вийшов із засновників "Евентус Менеджменту", передавши фірму компанії "Злагода пропертіз". Проте журналісти вважають, що ця зміна є суто формальною (де-юре), оскільки де-факто компанією продовжує керувати багаторічна менеджерка самого Хмельова.

Ані сам Хмельов, який перебуває за межами України, ані нові номінальні власники карпатських активів на зв'язок із журналістами не вийшли.

Буковель (94) Бігус Денис (205) Міндіч Тімур (325)
+12
А ви кажете грошей немає , он! Готелі купляють, кєші тягають в торбах , навіть двушки на москву вистачає відправляти і за єрмака мільйонні застави платити, чудове в них життя! Нарід 2019, як вам?
21.05.2026 21:43 Відповісти
+9
Забрати все нах на користь держави. А в готелях зробити реабілітаційні центри для військових.
21.05.2026 21:55 Відповісти
+6
Тільки пройде хвиля відбілювання FP, як випливає черговий "дотичний", що скуповує землю і нерухомість.
21.05.2026 21:46 Відповісти
Це ж про дії його і поплічників, саме і попереджала СЗР:
СЗР заявила про викриття планів РФ по дискредитації Єрмака, президента і його команди Джерело: https://censor.net/ua/n4004194
21.05.2026 22:06 Відповісти
Державою керує чесний лопух який абсолютно не знає чим займаються його друзі, по крайній мірі в це вірять його виборці
21.05.2026 21:54 Відповісти
Це зелене опг схоже на кооператив озеро, всі навколо мільйонери і мільярдери а він кристально чиста людина!
21.05.2026 22:10 Відповісти
Забрати все нах на користь держави. А в готелях зробити реабілітаційні центри для військових.
21.05.2026 21:55 Відповісти
Я знаю АЖ ОДНУ людину, яка визнала, що помилилася на виборах 2019-го.
І знаю кілька десят тіл, які тоді голосували за найвеличнішого, але тепер "на вибори нє хаділ", "галасавал за другова" (у бюлетні було всього два пункти! Навіть "Проти всіх" не було!), "іспортіл бюлєтєнь" ну або щось подібне.
Про те, що сьогодення - то є наслідок їх голосування у 2019-му навіть слухати не хочуть...
Ну і приводять "залізний" аргумент: "всі вони однакові" ( чув навіть, що "Порох=барига і вже все продав би московії/Америці/Європі/Китаю").
21.05.2026 21:56 Відповісти
21.05.2026 22:01 Відповісти
Ну так це ж саме про нього і попереджала СЗР, що у такий спосіб і через нього, будуть московіти ІПСО на зеленського і міндіча з єрмаком гнати в Україні!! Засланий московітами агент втерся у довіру до друга зеленського - міндіча, і ось тобі !! Буковель, землі, афери з куплею-продажем під час кривавої війни орків проти України!!! Вішати цю наволоч треба, прямо навпроти опу, щоб там бачили хто про них ІПСО від ФСБшників, розганяє в Буковелі!
21.05.2026 21:58 Відповісти
В Україні ще щось належить Україні?
21.05.2026 21:58 Відповісти
А на фотці, точно - хмєльофф, а не підаркофф.....
21.05.2026 22:05 Відповісти
Фірма "Fire Point" створена не для будівництва "Фламінгів", а для відмивання коштів в особливо великих розмірах. Зеленський у долі?
21.05.2026 22:24 Відповісти
Всі хто причетний хоч якимсь боком до афери "Fire Point" мають бути арештовані і засуджені з повною конфіскацією активів та майна.
21.05.2026 23:00 Відповісти
 
 