Бізнес-партнер Міндіча Хмельов під час війни скупив землю та готелі біля Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info

Бізнес-партнер олігарха Тімура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії "Fire Point" Ігор Хмельов із 2022 року масово скуповував землю та відпочинкові комплекси біля курорту Буковель. Лише земельні ділянки, за нинішніми розцінками, можуть коштувати близько 4,5 мільйона доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Хто такий Хмельов?

Як зазначається, Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те, що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній. Більшість з них приводили до так званої групи "Приват", де він був менеджером в структурах родини Ігоря Палиці й в цілій низці фірм пов’язаних з Тімуром Міндічем.

Ім’я Хмельова згадується і на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції "Мідас". Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми на енергетиці обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію "Fire Point", можливу причетність Міндіча до якої було також зафіксовано на записах.

У подальшому роботу Хмельова на "Fire Point" публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.

Буковель та "Евентус Менеджмент"

За даними розслідувачів, починаючи з 2022 року Хмельов розгорнув активну діяльність у Карпатах. У селі Яблуниця біля Буковеля він — спочатку особисто, а потім через свою компанію "Евентус Менеджмент" — скупив 24 земельні ділянки загальною площею близько 9 гектарів.

"На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько 4,5 мільйонів доларів, походження яких викликає чимало питань", - зазначає "Бігус".

Однак вартість самого збудованого бізнесу оцінити складно, адже подібних об’єктів у відкритому продажі немає.

Хмельов утік за кордон

Схема почала згортатися у листопаді 2025 року, коли правоохоронці прийшли з обшуками до Тімура Міндіча. За даними джерел журналістів, саме в день обшуків Ігор Хмельов екстрено виїхав з України.

Опинившись за кордоном, Хмельов за кілька тижнів почав масово переписувати свої активи. Він вийшов із засновників "Евентус Менеджменту", передавши фірму компанії "Злагода пропертіз". Проте журналісти вважають, що ця зміна є суто формальною (де-юре), оскільки де-факто компанією продовжує керувати багаторічна менеджерка самого Хмельова.

Ані сам Хмельов, який перебуває за межами України, ані нові номінальні власники карпатських активів на зв'язок із журналістами не вийшли.

