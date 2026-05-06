РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8032 посетителя онлайн
Новости Видео Миндичгейт Новые пленки Миндича
5 541 19

"Всех - в Покровск": новые "пленки Мидаса" раскрыли планы окружения власти расправиться с детективами НАБУ// Без цензуры. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева в новом выпуске проекта "Без цензуры" анализирует новую волну так называемых "пленок Мидаса" - записей разговоров представителей власти, которые, по словам автора, свидетельствуют о коррупционных схемах в условиях полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевой вопрос: почему именно НАБУ стало главной мишенью и что это говорит о реальных механизмах власти в Украине. Центральный сюжет - страх перед антикоррупционными органами, попытки их дискредитации, а также идеи устранения нежелательных детективов через мобилизацию. В более широком контексте, это разбор того, как война может использоваться в качестве прикрытия для коррупции, как формируется политическая безнаказанность и почему общественная реакция (протесты, давление) становится критической для сдерживания таких процессов.

Смотрите: "Послушный как собака": новый шокирующий фрагмент пленок Миндича об Энергоатоме // Без цензуры. ВИДЕО

Читайте также: Совладелец Fire Point Штилерман есть на "пленках Миндича", - Гончаренко

Что предшествовало?

Автор: 

НАБУ (4807) Данилюк-Ярмолаева Марина (440) Миндич Тимур (283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
06.05.2026 15:23 Ответить
+12
Пора вже владу на Покровськ відправити, хай покаже як вона воює а не тільки п*здить!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:03 Ответить
+10
Зробили фронт,як засіб покарання.
Тому велике число тих,хто тікає...
показать весь комментарий
06.05.2026 15:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При втратах 1:8 нема чого хвилюватися, якщо й на Покровськ.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:01 Ответить
Пора вже владу на Покровськ відправити, хай покаже як вона воює а не тільки п*здить!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:03 Ответить
Всіх силовіків треба на війну, можна на ротаційній основі, НАБУ не виключення
показать весь комментарий
06.05.2026 15:05 Ответить
Ах ти ж ухилянт і розповсюджувач наративів ворожої пропаганди!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:42 Ответить
Набу єдиний орган який ще трохи бореться з корупцією, якщо їх відправлять туди є велика ймовірність що їх координати хтось злиє оркам.

І я впевнений що ті не пошкодують Іскандер, тому що шалена корупція допомагає раші захоплювати більше території і через неї у нас зростають втрати особового складу.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:08 Ответить
Зробили фронт,як засіб покарання.
Тому велике число тих,хто тікає...
показать весь комментарий
06.05.2026 15:12 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 15:23 Ответить
Зашибісь! ЗСУ як покарання!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:26 Ответить
Це ж партнери Вови , не може бути.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:36 Ответить
Зєлю ГЕТЬ !!!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:38 Ответить
Ну, то може вже на часі?
показать весь комментарий
06.05.2026 15:53 Ответить
Яка у паразитизму системоутворююча?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:02 Ответить
Бандитсько-зелена влада працює на рашку і проти України невже з 2019 року це незрозуміло?!
показать весь комментарий
06.05.2026 16:21 Ответить
Насправді нічого дивного немає в такому підході....теж мені "відкрили Америку"
Ви поїдьте на периферію , там давно такими методами закривають рота усім незгодним (місцеві князьки віджимають "смачний" бізнес - відправили власника під Покровськ, а заброньована мусорня з суддями знайде причини переписати ласий шматок на себе та друзів.....затикають рота неугодним місцевим журналістам, які звертають увагу на місцеву корупцію.....та навіть сусідів, з якими побили горщики здають в ТЦК занедорого.....і таких випадків тисячі, якщо не більше)
ТЦК- ашна система давно перетворилась на НКВД **********. В тих в кого є гроші та влада їм не загрожує нічого(максимум звільнення з переводом на іншу посаду) . Всім іншим рабам (мобілізаційному ресурсу) війна та "закони" військового часу.
Концтабір у всій красі ((((
показать весь комментарий
06.05.2026 16:30 Ответить
На чолі України стоїть зграя клоунів, яка відпрацьовує гроші своїх жидівських господарів.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:49 Ответить
Яцне діло всіх на Покровськ а Цукера поближче до "кухні", як то кажуть хто на що учився, чи для кого війна а для кого і мати рідна.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:58 Ответить
Хто робив записи? Вірніше всього, там висів мікрофончик не від одної організації. Там було мікрофончиків більше. І зараз ті, хто записував, показують пальцем один на одного - "нє вінаватая я". І кінці в воду. Мабуть так було задумано.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:03 Ответить
Ну типовий доказ, то армія стала важелем покарання, по факту і не зручним вже навіть на таких рівнях погрожують заусяренням. Але нафронтники далі будуть жувати свою продажну платівку.

Правильно кажуть, все це створено спеціально, ці показові побиття, забусярення і т.д. для залякування і показу, що "якщо будете лізти, то буде як на відео".

Українці не програють війну, а от що влада прокрадеться цілком реально. Страшні часи прийшли, і дуже нагадує 32-й, коли продажні посполиті забирали їжу у інших українців, а потім їх же і знищили більшість, щоб слідів не лишилося.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:23 Ответить
Дивні обурення правдолюбів, наче всі ці ґвалтівники моралі народилися під час війни, нагадаю що це пасажири вагону вчителя Голобородька. І всі ці крики за кого я "здоров'я на майдані віддав"щонайменше маніпулятивні побрехеньки публіки із раси "аби *********". Бо пассіонаріям нічого нового немає і не було., викорчовування бадилля ніхто не відміняв, ач які швидкі на халяву до раю.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:26 Ответить
 
 