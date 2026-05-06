"Всех - в Покровск": новые "пленки Мидаса" раскрыли планы окружения власти расправиться с детективами НАБУ// Без цензуры. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева в новом выпуске проекта "Без цензуры" анализирует новую волну так называемых "пленок Мидаса" - записей разговоров представителей власти, которые, по словам автора, свидетельствуют о коррупционных схемах в условиях полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевой вопрос: почему именно НАБУ стало главной мишенью и что это говорит о реальных механизмах власти в Украине. Центральный сюжет - страх перед антикоррупционными органами, попытки их дискредитации, а также идеи устранения нежелательных детективов через мобилизацию. В более широком контексте, это разбор того, как война может использоваться в качестве прикрытия для коррупции, как формируется политическая безнаказанность и почему общественная реакция (протесты, давление) становится критической для сдерживания таких процессов.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
І я впевнений що ті не пошкодують Іскандер, тому що шалена корупція допомагає раші захоплювати більше території і через неї у нас зростають втрати особового складу.
Тому велике число тих,хто тікає...
Ви поїдьте на периферію , там давно такими методами закривають рота усім незгодним (місцеві князьки віджимають "смачний" бізнес - відправили власника під Покровськ, а заброньована мусорня з суддями знайде причини переписати ласий шматок на себе та друзів.....затикають рота неугодним місцевим журналістам, які звертають увагу на місцеву корупцію.....та навіть сусідів, з якими побили горщики здають в ТЦК занедорого.....і таких випадків тисячі, якщо не більше)
ТЦК- ашна система давно перетворилась на НКВД **********. В тих в кого є гроші та влада їм не загрожує нічого(максимум звільнення з переводом на іншу посаду) . Всім іншим рабам (мобілізаційному ресурсу) війна та "закони" військового часу.
Концтабір у всій красі ((((
Правильно кажуть, все це створено спеціально, ці показові побиття, забусярення і т.д. для залякування і показу, що "якщо будете лізти, то буде як на відео".
Українці не програють війну, а от що влада прокрадеться цілком реально. Страшні часи прийшли, і дуже нагадує 32-й, коли продажні посполиті забирали їжу у інших українців, а потім їх же і знищили більшість, щоб слідів не лишилося.