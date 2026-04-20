Буданов заговорил о ручном управлении: Полиция будет и дальше убегать от террористов? // Без цензуры. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" на Цензор.Нет журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему власть вновь возвращается к вопросу контроля над антикоррупционной системой даже после неудачной попытки ослабить НАБУ и САП летом 2025 года.

В материале рассматривается, как Банковая, правительство и связанные с ними игроки могут искать новые механизмы влияния на антикоррупционную вертикаль, а также на прокуратуру, Нацполицию и ГБР.

Отдельное внимание уделено антикоррупционной стратегии Украины на 2026–2030 годы. Также речь идет о кризисе в правоохранительной системе после событий в Голосеевском районе, проблемах реформы полиции и политическом контексте заявлений Кирилла Буданова о "ручном управлении" и "телефонном праве".

Напомним, ранее Буданов не отрицал, что может баллотироваться в президенты Украины.

