Буданов заговорил о ручном управлении: Полиция будет и дальше убегать от террористов? // Без цензуры. ВИДЕО

Без цензуры: антикоррупционная система Украины

В новом выпуске "Без цензуры" на Цензор.Нет журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему власть вновь возвращается к вопросу контроля над антикоррупционной системой даже после неудачной попытки ослабить НАБУ и САП летом 2025 года.

В материале рассматривается, как Банковая, правительство и связанные с ними игроки могут искать новые механизмы влияния на антикоррупционную вертикаль, а также на прокуратуру, Нацполицию и ГБР.

Отдельное внимание уделено антикоррупционной стратегии Украины на 2026–2030 годы. Также речь идет о кризисе в правоохранительной системе после событий в Голосеевском районе, проблемах реформы полиции и политическом контексте заявлений Кирилла Буданова о "ручном управлении" и "телефонном праве".

Напомним, ранее Буданов не отрицал, что может баллотироваться в президенты Украины. 

Читайте: Я не боюсь спорить с Зеленским, - Буданов

Автор: 

НАБУ (4796) Буданов Кирилл (576) Нацполиция (16818) САП (2398) Данилюк-Ярмолаева Марина (433)
Ішак розкручує свого протеже про всяк випадок.
20.04.2026 21:57 Ответить
Це дійсно їхна шістка ( кагалу виродків, українофобної Мафії) . Всі ж ресурси татарова-Алібабая залишилися в О.П.г
20.04.2026 22:01 Ответить
як казали мама мого друга - зелений поц!
їжте вже давайте два утирка-красавулі, шо б ви мене поховали...
20.04.2026 22:10 Ответить
і ми їли...
20.04.2026 22:13 Ответить
хер один що в Угорщині.що в Україні.Куйло буде пропихати свого "слугу" на місце " зеленого слуги відслужившого на службі отєчєства"
20.04.2026 22:58 Ответить
20.04.2026 23:04 Ответить
 
 