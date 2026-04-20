Буданов заговорив про ручне управління: Поліція далі тікатиме від терористів? // Без цензури. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" на Цензор.Нет журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чому влада знову повертається до питання контролю над антикорупційною системою навіть після невдалої спроби послабити НАБУ і САП влітку 2025 року.

У матеріалі розглядається, як Банкова, уряд і пов’язані з ними гравці можуть шукати нові механізми впливу на антикорупційну вертикаль, а також на прокуратуру, Нацполіцію та ДБР.

Окрему увагу приділено антикорупційній стратегії України на 2026–2030 роки. Також йдеться про кризу в правоохоронній системі після подій у Голосіївському районі, проблеми реформи поліції та політичний контекст заяв Кирила Буданова щодо "ручного управління" і "телефонного права".

