Буданов не заперечив, що може піти у президенти

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов ухилився від відповіді на питання щодо свого потенційного президентства.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Що стосується політичних планів Буданова, то наближені до нього особи відмовилися ділитися своїми поглядами навіть неофіційно, стверджуючи, що спекуляції на цьому ґрунті можуть зашкодити країні, зазначають журналісти.

На запитання, чи може він балотуватися в президенти, коли настане час, глава ОП сказав: "Це цікаве запитання. Наступне".

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Що передувало?

Нагадаємо, також Буданов заявив, що не боїться сперечатися із президентом Зеленським.

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