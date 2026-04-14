УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12252 відвідувача онлайн
Новини Призначення Буданова головою ОП
3 660 74

Буданов не заперечив, що може піти у президенти

Чи піде Буданов у президенти: що він відповів?

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов ухилився від відповіді на питання щодо свого потенційного президентства.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Що стосується політичних планів Буданова, то наближені до нього особи відмовилися ділитися своїми поглядами навіть неофіційно, стверджуючи, що спекуляції на цьому ґрунті можуть зашкодити країні, зазначають журналісти.

На запитання, чи може він балотуватися в президенти, коли настане час, глава ОП сказав: "Це цікаве запитання. Наступне".

Читайте також: Буданов: Тристоронні переговори між Україною, США і РФ мають перспективу

Що передувало?

Нагадаємо, також Буданов заявив, що не боїться сперечатися із президентом Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії розуміють, що війна має закінчитися, тому й ведуть переговори, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (648) Президент (751) Офіс Президента (2106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Буданов = голобородько. Це шанс "потужного" уникнути розслідування та справедливого вироку.
А у Буданова вже є досвід покривати злочини пісюаніста (операція "Авеню").
І кого цей вангамен приведе за собою до влади, кацапа Гогілашвілі?
показати весь коментар
14.04.2026 15:38 Відповісти
+27
У сраку піде цей канцелярист недороблений!
показати весь коментар
14.04.2026 15:26 Відповісти
+27
тупий самозакоханий.

це не тільки про ЗЄлєнського, а й про "наслєднічка"

.
показати весь коментар
14.04.2026 15:31 Відповісти

Завантаження...

 
 