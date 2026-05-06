"Всіх на Покровськ": нові "плівки Мідаса" розкрили плани оточення влади розправитися із детективами НАБУ// Без цензури. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва у новому випуску проєкту "Без цензури" розбирає нову хвилю так званих "плівок Мідаса" - записів розмов представників влади, які, за словами автора, свідчать про корупційні схеми під час повномасштабної війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ключове питання: чому саме НАБУ стало головною мішенню і що це говорить про реальні механізми влади в Україні. Центральний сюжет - страх перед антикорупційними органами, спроби їх дискредитації, а також ідеї усунення небажаних детективів через мобілізацію. У ширшому контексті це розбір того, як війна може використовуватись як прикриття для корупції, як формується політична безкарність і чому суспільна реакція (протести, тиск) стає критичною для стримування таких процесів.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І я впевнений що ті не пошкодують Іскандер, тому що шалена корупція допомагає раші захоплювати більше території і через неї у нас зростають втрати особового складу.
Тому велике число тих,хто тікає...
Ви поїдьте на периферію , там давно такими методами закривають рота усім незгодним (місцеві князьки віджимають "смачний" бізнес - відправили власника під Покровськ, а заброньована мусорня з суддями знайде причини переписати ласий шматок на себе та друзів.....затикають рота неугодним місцевим журналістам, які звертають увагу на місцеву корупцію.....та навіть сусідів, з якими побили горщики здають в ТЦК занедорого.....і таких випадків тисячі, якщо не більше)
ТЦК- ашна система давно перетворилась на НКВД **********. В тих в кого є гроші та влада їм не загрожує нічого(максимум звільнення з переводом на іншу посаду) . Всім іншим рабам (мобілізаційному ресурсу) війна та "закони" військового часу.
Концтабір у всій красі ((((
Правильно кажуть, все це створено спеціально, ці показові побиття, забусярення і т.д. для залякування і показу, що "якщо будете лізти, то буде як на відео".
Українці не програють війну, а от що влада прокрадеться цілком реально. Страшні часи прийшли, і дуже нагадує 32-й, коли продажні посполиті забирали їжу у інших українців, а потім їх же і знищили більшість, щоб слідів не лишилося.