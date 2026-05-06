"Всіх на Покровськ": нові "плівки Мідаса" розкрили плани оточення влади розправитися із детективами НАБУ// Без цензури. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва у новому випуску проєкту "Без цензури" розбирає нову хвилю так званих "плівок Мідаса" - записів розмов представників влади, які, за словами автора, свідчать про корупційні схеми під час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ключове питання: чому саме НАБУ стало головною мішенню і що це говорить про реальні механізми влади в Україні. Центральний сюжет - страх перед антикорупційними органами, спроби їх дискредитації, а також ідеї усунення небажаних детективів через мобілізацію. У ширшому контексті це розбір того, як війна може використовуватись як прикриття для корупції, як формується політична безкарність і чому суспільна реакція (протести, тиск) стає критичною для стримування таких процесів.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

06.05.2026 15:23
Пора вже владу на Покровськ відправити, хай покаже як вона воює а не тільки п*здить!
06.05.2026 15:03
Зробили фронт,як засіб покарання.
Тому велике число тих,хто тікає...
06.05.2026 15:12
При втратах 1:8 нема чого хвилюватися, якщо й на Покровськ.
06.05.2026 15:01
Всіх силовіків треба на війну, можна на ротаційній основі, НАБУ не виключення
Ах ти ж ухилянт і розповсюджувач наративів ворожої пропаганди!
Набу єдиний орган який ще трохи бореться з корупцією, якщо їх відправлять туди є велика ймовірність що їх координати хтось злиє оркам.

І я впевнений що ті не пошкодують Іскандер, тому що шалена корупція допомагає раші захоплювати більше території і через неї у нас зростають втрати особового складу.
06.05.2026 16:08
06.05.2026 15:12
06.05.2026 15:23
Зашибісь! ЗСУ як покарання!
06.05.2026 15:26
Це ж партнери Вови , не може бути.
06.05.2026 15:36
Зєлю ГЕТЬ !!!
06.05.2026 15:38
Ну, то може вже на часі?
06.05.2026 15:53
Яка у паразитизму системоутворююча?
06.05.2026 16:02
Бандитсько-зелена влада працює на рашку і проти України невже з 2019 року це незрозуміло?!
06.05.2026 16:21
Насправді нічого дивного немає в такому підході....теж мені "відкрили Америку"
Ви поїдьте на периферію , там давно такими методами закривають рота усім незгодним (місцеві князьки віджимають "смачний" бізнес - відправили власника під Покровськ, а заброньована мусорня з суддями знайде причини переписати ласий шматок на себе та друзів.....затикають рота неугодним місцевим журналістам, які звертають увагу на місцеву корупцію.....та навіть сусідів, з якими побили горщики здають в ТЦК занедорого.....і таких випадків тисячі, якщо не більше)
ТЦК- ашна система давно перетворилась на НКВД **********. В тих в кого є гроші та влада їм не загрожує нічого(максимум звільнення з переводом на іншу посаду) . Всім іншим рабам (мобілізаційному ресурсу) війна та "закони" військового часу.
Концтабір у всій красі ((((
06.05.2026 16:30
На чолі України стоїть зграя клоунів, яка відпрацьовує гроші своїх жидівських господарів.
06.05.2026 16:49
Яцне діло всіх на Покровськ а Цукера поближче до "кухні", як то кажуть хто на що учився, чи для кого війна а для кого і мати рідна.
06.05.2026 16:58
Хто робив записи? Вірніше всього, там висів мікрофончик не від одної організації. Там було мікрофончиків більше. І зараз ті, хто записував, показують пальцем один на одного - "нє вінаватая я". І кінці в воду. Мабуть так було задумано.
06.05.2026 17:03
Ну типовий доказ, то армія стала важелем покарання, по факту і не зручним вже навіть на таких рівнях погрожують заусяренням. Але нафронтники далі будуть жувати свою продажну платівку.

Правильно кажуть, все це створено спеціально, ці показові побиття, забусярення і т.д. для залякування і показу, що "якщо будете лізти, то буде як на відео".

Українці не програють війну, а от що влада прокрадеться цілком реально. Страшні часи прийшли, і дуже нагадує 32-й, коли продажні посполиті забирали їжу у інших українців, а потім їх же і знищили більшість, щоб слідів не лишилося.
06.05.2026 17:23
Дивні обурення правдолюбів, наче всі ці ґвалтівники моралі народилися під час війни, нагадаю що це пасажири вагону вчителя Голобородька. І всі ці крики за кого я "здоров'я на майдані віддав"щонайменше маніпулятивні побрехеньки публіки із раси "аби *********". Бо пассіонаріям нічого нового немає і не було., викорчовування бадилля ніхто не відміняв, ач які швидкі на халяву до раю.
06.05.2026 17:26
 
 