НАБУ не допитувало мене у справі Міндіча, - співвласник Fire Point Штілерман

Співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не проводило його допитів у межах розслідування щодо бізнесмена Тімура Міндіча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання ТСК.

Допит був по іншій справі

Відповідаючи на запитання голови ТСК Олексія Гончаренка, чи фігурував він як свідок у "справі Міндіча", Штілерман запевнив: "Ніколи".

Водночас він підтвердив, що детективи НАБУ таки викликали його на допит, але в іншому кримінальному провадженні.

"Так. Там є справа, як ви можете побачити з їх офіційного останнього листа, яка ведеться проти чиновників Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації та Агенції оборонних закупівель щодо незаконного збагачення. Там розслідується можливе завищення цін за контрактами. І в рамках цього слідства взяли шість компаній, одна з них компанія Fire Point… І мене допитували, і Єгора (імовірно, співвласника Fire Point Єгора Скалигу — ред.) допитували", - додав Штілерман.

За словами представника компанії, ці слідчі дії відбувалися ще на початку весни минулого року. Штілерман наголосив, що в межах справи Тімура Міндіча нікого зі співробітників Fire Point детективи НАБУ як свідків не викликали.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

