Співвласник Fire Point Штілерман заявив, що не раз був на засіданнях РНБО: там заперечили, - ЗМІ

2 687 22

Співвласник Fire Point Штілерман заявив, що не раз був на засіданнях РНБО: там заперечили

Штілерман заявив, що був на засіданнях РНБО: там заперечили

У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що співвласник компанії Fire Point не відвідував засідання РНБО. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у відповіді РНБО.

Подробиці

"Повідомляємо, що співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман не брав участі у засіданнях Ради національної безпеки і оборони України", - зазначили там.

Штілерман заявив, що був на засіданнях РНБО: там заперечили

Штілерман на засіданні ТСК стверджував, що не раз був присутній на засіданнях РНБО. За його словами, останній раз він був присутнім на засіданні Радбезу вже у цьому році.

На запитання головуючого на засіданні ТСК 13 травня, чи запрошували Штілермана на засідання РНБО, той відповів: "Да, я неодноразово там був".

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
  • Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

Топ коментарі
+18
Та звісно був. І дитяча відписка РНБО це тільки підтверджує. Анархія.
показати весь коментар
18.05.2026 13:42 Відповісти
+14
авжеж, він же сидів за занавєскою

.
показати весь коментар
18.05.2026 13:38 Відповісти
+13
Може є ще одне РНБО? Таємне. Про яке звичайне РНБО не знає...
показати весь коментар
18.05.2026 13:47 Відповісти
показати весь коментар
Очевидно, що так. Йому точно немає сенсу щось вигадувати.
показати весь коментар
18.05.2026 13:58 Відповісти
хтось ******* .
показати весь коментар
18.05.2026 13:40 Відповісти
як завжди, нічого нового.
показати весь коментар
18.05.2026 13:43 Відповісти
Деменція - тут був - тут не був
показати весь коментар
18.05.2026 13:41 Відповісти
показати весь коментар
НЕ підмінюйте ЗЄ зраду анархією !

.
показати весь коментар
18.05.2026 13:58 Відповісти
пишіть краще Елоїзович !

бо до вас можуть застосувати відомий антиукраїнський закон

.
показати весь коментар
18.05.2026 14:00 Відповісти
о вже....

.
показати весь коментар
18.05.2026 16:55 Відповісти
показати весь коментар
І яке з них шантажувало бізнесменів санкціями, цікаво?
показати весь коментар
18.05.2026 13:54 Відповісти
Гроші тиснуть кишені, а власне Его вимагає визнання впливовості і слави.
показати весь коментар
18.05.2026 13:49 Відповісти
На хаті Міндіча все було, як на РНБО....
показати весь коментар
18.05.2026 13:57 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2026 13:58 Відповісти
Всюди якась брехня, викручування... Навіщо? Бо все замішано на грошових інтересах різних пройдисвітів, що пролізли до фінансів Держави, та як клопи смокчуть з неї кров під покровом секретності, закритих закупівель, засідань без свідків, обідів у Міндіча.
показати весь коментар
18.05.2026 14:01 Відповісти
Криваві клоуни ((((
показати весь коментар
18.05.2026 14:16 Відповісти
Брешуть всі кому не ліньки , де треба і де не треба .
показати весь коментар
18.05.2026 14:19 Відповісти
РНБО як ШАПІТО-2019, приходять кому тільки заманеться) Чому дивуватися тоді, що там куди не плюнь, всюди кацапські агенти.
показати весь коментар
18.05.2026 14:40 Відповісти
Домовтеся вже між собою що триндіти, аїдокрейцери...
показати весь коментар
18.05.2026 14:53 Відповісти
"Повідомляємо, що співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман не брав участі у засіданнях Ради національної безпеки і оборони України" - так Штілєрман і не стверджував, що "брав участь", він стверджує, що був там присутнім.
показати весь коментар
18.05.2026 15:17 Відповісти
Клоунократія тому що !!!
показати весь коментар
18.05.2026 15:40 Відповісти
 
 