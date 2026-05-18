Співвласник Fire Point Штілерман заявив, що не раз був на засіданнях РНБО: там заперечили, - ЗМІ
У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що співвласник компанії Fire Point не відвідував засідання РНБО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у відповіді РНБО.
Подробиці
"Повідомляємо, що співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман не брав участі у засіданнях Ради національної безпеки і оборони України", - зазначили там.
Штілерман на засіданні ТСК стверджував, що не раз був присутній на засіданнях РНБО. За його словами, останній раз він був присутнім на засіданні Радбезу вже у цьому році.
На запитання головуючого на засіданні ТСК 13 травня, чи запрошували Штілермана на засідання РНБО, той відповів: "Да, я неодноразово там був".
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
- Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".
