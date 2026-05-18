Совладелец Fire Point Штилерман заявил, что не раз был на заседаниях СНБО: там опровергли, - СМИ

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что совладелец компании Fire Point не посещал заседания СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в ответе СНБО.

"Сообщаем, что совладелец компании Fire Point Денис Штилерман не принимал участия в заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметили там.

Штилерман на заседании ВСК утверждал, что не раз присутствовал на заседаниях СНБО. По его словам, последний раз он присутствовал на заседании Совбеза уже в этом году.

На вопрос председательствующего на заседании ВСК 13 мая, приглашали ли Штилермана на заседания СНБО, тот ответил: "Да, я неоднократно там был".

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить достоверность "пленок".

