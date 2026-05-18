Совладелец Fire Point Штилерман заявил, что не раз был на заседаниях СНБО: там опровергли, - СМИ

Штилерман заявил, что присутствовал на заседаниях СНБО: там это опровергли

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что совладелец компании Fire Point не посещал заседания СНБО. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в ответе СНБО.

Подробности

"Сообщаем, что совладелец компании Fire Point Денис Штилерман не принимал участия в заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметили там.

Штилерман на заседании ВСК утверждал, что не раз присутствовал на заседаниях СНБО. По его словам, последний раз он присутствовал на заседании Совбеза уже в этом году.

На вопрос председательствующего на заседании ВСК 13 мая, приглашали ли Штилермана на заседания СНБО, тот ответил: "Да, я неоднократно там был".

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
  • Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить достоверность "пленок".

СНБО (4372) Fire Point (27)
Топ комментарии
+12
Та звісно був. І дитяча відписка РНБО це тільки підтверджує. Анархія.
18.05.2026 13:42
+9
Може є ще одне РНБО? Таємне. Про яке звичайне РНБО не знає...
18.05.2026 13:47
+8
авжеж, він же сидів за занавєскою

.
18.05.2026 13:38
Комментировать
18.05.2026 13:38
Очевидно, що так. Йому точно немає сенсу щось вигадувати.
18.05.2026 13:58
хтось ******* .
18.05.2026 13:40
як завжди, нічого нового.
18.05.2026 13:43
Деменція - тут був - тут не був
18.05.2026 13:41
НЕ підмінюйте ЗЄ зраду анархією !

.
18.05.2026 13:58
пишіть краще Елоїзович !

бо до вас можуть застосувати відомий антиукраїнський закон

.
18.05.2026 14:00
І яке з них шантажувало бізнесменів санкціями, цікаво?
18.05.2026 13:54
Гроші тиснуть кишені, а власне Его вимагає визнання впливовості і слави.
18.05.2026 13:49
На хаті Міндіча все було, як на РНБО....
18.05.2026 13:57
Всюди якась брехня, викручування... Навіщо? Бо все замішано на грошових інтересах різних пройдисвітів, що пролізли до фінансів Держави, та як клопи смокчуть з неї кров під покровом секретності, закритих закупівель, засідань без свідків, обідів у Міндіча.
18.05.2026 14:01
Криваві клоуни ((((
18.05.2026 14:16
Брешуть всі кому не ліньки , де треба і де не треба .
18.05.2026 14:19
 
 