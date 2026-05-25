НАБУ не допрашивало меня по делу Миндича, - совладелец Fire Point Штилерман

Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не проводило его допросов в рамках расследования в отношении бизнесмена Тимура Миндича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания ВСК.

Допрос был по другому делу

Отвечая на вопрос председателя ВСК Алексея Гончаренко, фигурировал ли он в качестве свидетеля в "деле Миндича", Штилерман заверил: "Никогда".

В то же время он подтвердил, что детективы НАБУ все-таки вызывали его на допрос, но в рамках другого уголовного производства.

"Да. Там есть дело, как вы можете увидеть из их последнего официального письма, которое ведется против чиновников Госслужбы специальной связи и защиты информации и Агентства оборонных закупок по поводу незаконного обогащения. Там расследуется возможное завышение цен по контрактам. И в рамках этого расследования взяли шесть компаний, одна из них — компания Fire Point… И меня допрашивали, и Егора (предположительно, совладельца Fire Point Егора Скалыгу — ред.) допрашивали", — добавил Штилерман.

По словам представителя компании, эти следственные действия происходили еще в начале весны прошлого года. Штилерман подчеркнул, что в рамках дела Тимура Миндича никого из сотрудников Fire Point детективы НАБУ в качестве свидетелей не вызывали.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

