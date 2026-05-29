Нардеп Потураев разгневался из-за вопроса о "Миндичгейте": "Когда в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, вам будет не до пережевывания вопросов Ермака и Миндича"
Вопрос обеспечения Украины дефицитными ракетами PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot представляет гораздо больший общественный интерес, чем обсуждение внутриполитических коррупционных тенденций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, комментируя детали встречи президента Владимира Зеленского с парламентариями.
Во время обсуждения итогов встречи главы государства с фракциями Верховной Рады ведущая Власта Лазур поинтересовалась, поднимали ли депутаты перед президентом вопросы резонансного "Миндич-гейта", неизвестного "Вовы" и строительства коттеджей ЖК "Династия".
Вместо ответа Потураев эмоционально призвал журналистку "не улыбаться" и расставить реальные приоритеты для страны, которая находится под угрозой критического зимнего блэкаута. По его словам, расследованием коррупционных схем должны заниматься НАБУ и САП, и "занимаются хорошо", тогда как задача президента - глобальная безопасность.
Политик пояснил, что главной темой разговора были поставки противоракет PAC3, поскольку без надлежащей защиты столицы от ударов РФ, в частности по Бортницкой станции аэрации, город может оказаться на грани масштабной гуманитарной и техногенной катастрофы.
"Если вы будете выходить из студии, где в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, то, я думаю, вам будет не до пережевывания в очередной раз вопросов Ермака и Миндича... Нас интересовали вопросы настоящего общественного интереса", - подчеркнул Потураев.
Влучна відповідь Ярослава Железняка в цьому ефірі "Радіо Свобода" в дискусії з лайном (Потураєвим) про лайно в кранах :
«...цим ви мали займатися років так сім і особливо останні п'ять років, тому що, як не дивно, російські обстріли - це була не новина. А відбувалось це тим, що двушка ходила на Москву і хтось крав, в тому числі на оцих захисних спорудах...Потім ці гроші витрачали на династію. І можна було би спитати у президента - от достатньо просту математичну задачу: "А як так відбувається, що будиночка чотири, а підозри три?" Ну от не знає він, хто там ще один.
- Це дуже риторичне питання до президента...»
ніколи про це не забувайте будь ласка.