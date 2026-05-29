Нардеп Потураев разгневался из-за вопроса о "Миндичгейте": "Когда в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, вам будет не до пережевывания вопросов Ермака и Миндича"

Вопрос обеспечения Украины дефицитными ракетами PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot представляет гораздо больший общественный интерес, чем обсуждение внутриполитических коррупционных тенденций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, комментируя детали встречи президента Владимира Зеленского с парламентариями.

Во время обсуждения итогов встречи главы государства с фракциями Верховной Рады ведущая Власта Лазур поинтересовалась, поднимали ли депутаты перед президентом вопросы резонансного "Миндич-гейта", неизвестного "Вовы" и строительства коттеджей ЖК "Династия".

Вместо ответа Потураев эмоционально призвал журналистку "не улыбаться" и расставить реальные приоритеты для страны, которая находится под угрозой критического зимнего блэкаута. По его словам, расследованием коррупционных схем должны заниматься НАБУ и САП, и "занимаются хорошо", тогда как задача президента - глобальная безопасность.

Политик пояснил, что главной темой разговора были поставки противоракет PAC3, поскольку без надлежащей защиты столицы от ударов РФ, в частности по Бортницкой станции аэрации, город может оказаться на грани масштабной гуманитарной и техногенной катастрофы.

"Если вы будете выходить из студии, где в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, то, я думаю, вам будет не до пережевывания в очередной раз вопросов Ермака и Миндича... Нас интересовали вопросы настоящего общественного интереса", - подчеркнул Потураев.

