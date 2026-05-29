РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10627 посетителей онлайн
Новости Видео Миндичгейт
10 230 116

Нардеп Потураев разгневался из-за вопроса о "Миндичгейте": "Когда в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, вам будет не до пережевывания вопросов Ермака и Миндича"

Вопрос обеспечения Украины дефицитными ракетами PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot представляет гораздо больший общественный интерес, чем обсуждение внутриполитических коррупционных тенденций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, комментируя детали встречи президента Владимира Зеленского с парламентариями.

Во время обсуждения итогов встречи главы государства с фракциями Верховной Рады ведущая Власта Лазур поинтересовалась, поднимали ли депутаты перед президентом вопросы резонансного "Миндич-гейта", неизвестного "Вовы" и строительства коттеджей ЖК "Династия".

Читайте: НАБУ не допрашивало меня по делу Миндича, - совладелец Fire Point Штилерман

Вместо ответа Потураев эмоционально призвал журналистку "не улыбаться" и расставить реальные приоритеты для страны, которая находится под угрозой критического зимнего блэкаута. По его словам, расследованием коррупционных схем должны заниматься НАБУ и САП, и "занимаются хорошо", тогда как задача президента - глобальная безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт" и подозрение Ермаку могут поставить под угрозу вступление Украины в ЕС, - Die Zeit

Политик пояснил, что главной темой разговора были поставки противоракет PAC3, поскольку без надлежащей защиты столицы от ударов РФ, в частности по Бортницкой станции аэрации, город может оказаться на грани масштабной гуманитарной и техногенной катастрофы. 

"Если вы будете выходить из студии, где в кранах вместо воды будет замерзшее дерьмо, то, я думаю, вам будет не до пережевывания в очередной раз вопросов Ермака и Миндича... Нас интересовали вопросы настоящего общественного интереса", - подчеркнул Потураев.

Смотрите также: Бизнес-партнер Миндича Хмелев во время войны скупил землю и отели возле Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info. ВИДЕО

Также читайте: "Слуга народа" Потураев: "Почти все видео с ТЦК - это дипфейки, созданные искусственным интеллектом"

Автор: 

Зеленский Владимир (24366) Слуга народа (2679) Потураев Никита (152) Миндич Тимур (304)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+96
ох і мразь
показать весь комментарий
29.05.2026 12:52 Ответить
+86
Ось, власне, стратегія зелених на війну: їм треба влаштувати максимально важке життя українцям, щоб вони менше уваги звертали на корупцію.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:52 Ответить
+77
Ви слуги урода і підараси кончені, а не притомні люди. Гівно вже потекло з рота Потураєва.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну хоч поржали???
показать весь комментарий
29.05.2026 20:59 Ответить
Все правильно сказав, холопи повинні дякувати за те, що немає Порошенко і мінських угод та лізти в окопи. А боярам - боярове
показать весь комментарий
29.05.2026 21:13 Ответить
Нє, так усе правильно - "еслі в кранє нєт вади, значіт випілі #иди"
показать весь комментарий
29.05.2026 21:18 Ответить
Кончений зелений підарас! Отакі ублюдки зараз при владі дякуючи 73% українцям, які зробили рокову помилку на минулих виборах.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:13 Ответить
Коли Бог хоче покарати людину - то відбирає розум. Тут в 2019 р. - розум відібрав в більшої частини народу. Якась Божа кара все це.
показать весь комментарий
30.05.2026 11:37 Ответить
онуфрія знаєш?
що він про голодомор казав.
так он він правий. чи ето другоє? ну тоді - радій! бо боБ скріпчує туші рабів своїх, бо вони "маловірили" бл. клоуни. ти там ще почитай про діяння "бога". всесв. потоп наприклад. чо, милосердно і мудро? ну ну.
показать весь комментарий
30.05.2026 12:54 Ответить
щеодин... неначасі...лайно вишколоване!
показать весь комментарий
29.05.2026 22:15 Ответить
Це з тих...що ..."анал табу" чи пожирач "козявок" з носу? Я розумію, що журналісти, як і проститутки працюють за бабло...Пропоную легалізувати проституцію як реформу вступу в ЄС, тим паче, що податки будуть в бюджет, а не поліції...потужна реформа буде!
показать весь комментарий
29.05.2026 22:53 Ответить
Топ-корупція під час війни - "не на часі"?..
Влучна відповідь Ярослава Железняка в цьому ефірі "Радіо Свобода" в дискусії з лайном (Потураєвим) про лайно в кранах :
https://www.youtube.com/watch?v=wTbL0Utll9k&t=1350s
«...цим ви мали займатися років так сім і особливо останні п'ять років, тому що, як не дивно, російські обстріли - це була не новина. А відбувалось це тим, що двушка ходила на Москву і хтось крав, в тому числі на оцих захисних спорудах...Потім ці гроші витрачали на династію. І можна було би спитати у президента - от достатньо просту математичну задачу: "А як так відбувається, що будиночка чотири, а підозри три?" Ну от не знає він, хто там ще один.
- Це дуже риторичне питання до президента...»
показать весь комментарий
30.05.2026 01:11 Ответить
як казав ..найкращий президент.. чучма -- ну це ж вже все було -- ********** з аналу ..гавно+говно.. давно вже пердить що не потрібно розхитувати човна бо ***** награбоване на крові через борти випадає . потураєву власта задала питання яке для того поца як червона ганчірка для бугая . цікаво а як той хмирь голосував щоб загнати набу і сап під каблук кишенькової шавки зєрмака нашого ..незалежного.. генпрокурора --- якби європа піздюлєй не вставила щоб переголосували зелені гандони то ніхто про ті маєтки і не знав би --- потураєв !!! якщо тобі подобаються кишенькові журнашлюхи- пропогандони такі як ********* то тобі туди
показать весь комментарий
30.05.2026 06:58 Ответить
Типовий анал зелений
показать весь комментарий
30.05.2026 09:05 Ответить
Завдяки вові і міндічу у нас замерзле гімно з парламенту не вилазить🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
30.05.2026 09:21 Ответить
свій до свого по своє, а лайно "зелене" до лайна ...
показать весь комментарий
30.05.2026 10:22 Ответить
зелене лайно...блд..кінчене....як і вся зелена кодла їбуча...
показать весь комментарий
30.05.2026 12:18 Ответить
....як і ВСЯ зелена кодла їбуча...
ніколи про це не забувайте будь ласка.
показать весь комментарий
30.05.2026 13:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 