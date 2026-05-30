РФ кількома десятками дронів знищила будівлю вокзалу у Шостці. ФОТО

Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

вокзал у Шостці після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Шостку. У Сумах влучання в АЗС.

Топ коментарі
+18
а шо там наше Оманське Дурне , вже потужним відосиком просралося?
показати весь коментар
30.05.2026 10:30 Відповісти
+12
Агресор кремля мразь і босота , яка повинна здохнути
на нашій землі !
І чого добились , виродки ?
показати весь коментар
30.05.2026 10:18 Відповісти
+7
Передаю вітання Тетяні Ларіній, яка виросла в Шостці, а потім виїхала в Бєлгород, бо відчула себе русской.
показати весь коментар
30.05.2026 10:20 Відповісти
Предсмертні конвульсії, бити по всьому, що вціліло.
показати весь коментар
30.05.2026 10:32 Відповісти
Що заважає зробити таке саме із залізничним вокзалом в курскє? Чи бєлгарадє?
показати весь коментар
30.05.2026 10:38 Відповісти
берл лазар заважає
показати весь коментар
30.05.2026 10:41 Відповісти
Штаб НАТО та язичницький храм, в якому приносилися в жертву мальчікі в трусіках. Інфа сотка.
показати весь коментар
30.05.2026 10:43 Відповісти
Роблять буферну зону. Жаль в нас немає чим таку зону робити на території орди.
показати весь коментар
30.05.2026 10:47 Відповісти
Це ще раз доводить що ху.... лостан знає що прийдеться забиратися з України, тому і нищить громадянські структури, тим самим підтверджуючи що є спадкоємцями нацизму, причому в найгіршій його формі - рашизм
показати весь коментар
30.05.2026 10:55 Відповісти
Російські дрони камікадзе були би знищені якби у наших груп ПВО були б в достатньої кількості зенітні дрони. Зеленський сам сказав, що є можливість виробляти 2000 зенітних дронів в день, але виробляємо лише 1000 зенитних дронів в день тому що немає грошей. Вже витрачено 40 млрд грн на є бачок, кешбек, та інші популістські речі, а на захист людей грошей немає.
показати весь коментар
30.05.2026 10:57 Відповісти
зенітні дрони захищають якихось людей, яких мільйони, а ****** захищає найпотужніший рейтинг, який катастрофічно падає і може зникнути, тому йому потрібна посилена підтримка.
показати весь коментар
30.05.2026 13:18 Відповісти
Вітання всім з Шостки.
Не знаю, це в мене одного непереборне бажання блювати, коли чую від найвеличнішого про те, як у нас все потужно? Скільки було розмов про підсилення ППО прикордонних регіонів?! Скільки було танців з бубном навколо дронів-перехоплювачів?! І що? Прикордоння живе в жахітті роками, а наші "керманичі" тільки ******* та піzдЯть. Проте ПОТУЖНО.
показати весь коментар
30.05.2026 11:04 Відповісти
Ну це реалізація плана Путіна про санітарну зону в Сумській області. Який стратегічний план у Зельомського, ніхто не знає. Може паралізувати Москву ударами пенопластових дронів, щоб ***** винесли вперед ногами? Та ніііііі.... Краще НПЗ бомбіть десятиріччями.
показати весь коментар
30.05.2026 11:04 Відповісти
Там 50 км до кордону, це саме Шостку довбуть. По прикордонню області системно б'ють не так далеко.
показати весь коментар
30.05.2026 11:13 Відповісти
На жаль, паРашкінці можуть собі це дозволити, поки ми ОАЕ захищаємо...
показати весь коментар
30.05.2026 11:06 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 11:13 Відповісти
Пане Зеленський! Чому ви держите на посаді в.о. начальника СБУ Хмару? Після його приходу на посаду СБУ не провело жодної акції по знищенню високопоставлених лаптєногих, тобто саме тих, хто несе максимальну відповідальність за той терор , що лаптєногі роблять в Україні. На якому смітнику визнайшли цього беззубого імпотента в.о.Хмару, який мовчки спостерігає на той розбій, що робить дика орда лаптєногих в Україні? Якщо в вас проблеми з кадрами, то хоча б поверніть на посаду начальника СБУ Василя Малюка, який щось робив, на відміну від цього Хмари.
показати весь коментар
30.05.2026 12:20 Відповісти
 
 