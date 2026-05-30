РФ кількома десятками дронів знищила будівлю вокзалу у Шостці. ФОТО

Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія масовано атакувала Шосткинську громаду дронами. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Шостку. У Сумах влучання в АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Шостку ракетою та БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж