РФ кількома десятками дронів знищила будівлю вокзалу у Шостці. ФОТО
Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Шостку. У Сумах влучання в АЗС.
Топ коментарі
на нашій землі !
І чого добились , виродки ?
Не знаю, це в мене одного непереборне бажання блювати, коли чую від найвеличнішого про те, як у нас все потужно? Скільки було розмов про підсилення ППО прикордонних регіонів?! Скільки було танців з бубном навколо дронів-перехоплювачів?! І що? Прикордоння живе в жахітті роками, а наші "керманичі" тільки ******* та піzдЯть. Проте ПОТУЖНО.