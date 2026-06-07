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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Российский дрон попал в электровоз "Укрзализныци" в Запорожье. ФОТО

Вооруженные силы РФ вновь атаковали подвижной состав "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, в Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз.

Пострадавших нет

Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал.

"Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах", - отмечают в "УЗ".

Читайте также: РФ нанесла удар по железной дороге в Запорожье: погиб машинист, двое пострадали. Поврежден подвижной состав

Удар по локомотиву в Запорожье
Удар по локомотиву в Запорожье

Автор: 

Запорожье (2931) обстрел (33033) Укрзализныця (2883) Запорожская область (4428) Запорожский район (595)
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Вибивають логістику, гади.
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07.06.2026 14:53 Ответить
Той випадок, коли слід діяти дзеркально - вибивати кацапам всю тягу 🚂 в зоні досяжності наших дронів.
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07.06.2026 15:05 Ответить
Пупсікі і стендапери думали про каву в криму. Про логістику під час війни в Трускавецькій академії не навчали..
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07.06.2026 18:04 Ответить
Чому українці не атакують кацапсячи жд і електровози,там непочатий край роботи!
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07.06.2026 15:04 Ответить
Чому українці не атакують кацапсячи жд і електровози,там непочатий край роботи!
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07.06.2026 15:05 Ответить
В Запорожье уже и ночью и днем канонада, та прилеты. Все збс, верим пересиденту как себе.
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07.06.2026 15:12 Ответить
Зате весь час курсують поїзди по кримській області. Лише оце зараз пошкодили якийсь міст... Дирку видно на фото
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07.06.2026 18:03 Ответить
 
 