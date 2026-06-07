Российский дрон попал в электровоз "Укрзализныци" в Запорожье. ФОТО

Вооруженные силы РФ вновь атаковали подвижной состав "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, в Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз.

Пострадавших нет

Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал.

"Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах", - отмечают в "УЗ".

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