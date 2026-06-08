Россияне атаковали Запорожье дронами: повреждена маршрутка, есть пострадавшие. ФОТО
Днём 8 июня 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
"Есть раненые, повреждено маршрутное такси: россияне продолжают дронный террор в Запорожье", - уточнил он.
Детали
По данным ОГА, вражеский беспилотник попал в микроавтобус. Транспорт значительно поврежден.
Предварительно, один человек получил ранения.
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Вони не люди, бо.люди на таке зло неспроможні.