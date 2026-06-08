Россияне атаковали Запорожье дронами: повреждена маршрутка, есть пострадавшие. ФОТО

Днём 8 июня 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

"Есть раненые, повреждено маршрутное такси: россияне продолжают дронный террор в Запорожье", - уточнил он.

Детали

По данным ОГА, вражеский беспилотник попал в микроавтобус. Транспорт значительно поврежден.



Предварительно, один человек получил ранения.

Читайте также: Сутки в Запорожье: РФ нанесла 949 ударов, 5 погибших и 14 раненых