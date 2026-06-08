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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали Запорожье дронами: повреждена маршрутка, есть пострадавшие. ФОТО

Днём 8 июня 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

"Есть раненые, повреждено маршрутное такси: россияне продолжают дронный террор в Запорожье", - уточнил он.

Детали

По данным ОГА, вражеский беспилотник попал в микроавтобус. Транспорт значительно поврежден.

Предварительно, один человек получил ранения.

обстрел Запорожья

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Запорожье (2934) обстрел (33040) Запорожская область (4430) Запорожский район (597)
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Жаль, що ми цього не робимо з ними.
Вони не люди, бо.люди на таке зло неспроможні.
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08.06.2026 15:20 Ответить
 
 