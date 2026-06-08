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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты нанесли удар по Никополю: погиб человек, есть пострадавшие

нікополь

Российские оккупанты нанесли удар по Никополю, в результате чего погиб один человек. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В городе повреждены многоэтажный дом, отделение банка и магазин.

Атака россиян оборвала жизнь 49-летнего мужчины. Четверо человек ранены, две женщины 53 и 60 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил он.

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обстрел (33040) Никополь (1395) Днепропетровская область (5294) Никопольский район (789)
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Царство Небесне загиблому та скорішого одужання пораненим.
Як спиться невідомому Вові, який розмінував Чонгар та Кримський перешийок, відвів війська і запустив росіян під Нікополь, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровську область? Віддав все Азовське море і Запорізьку АЕС, а вже не пишу про Каховське водосховище, порти і міста- курорти і сьогодні корчить із себе патріота, що ніби він до того не причетний.
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08.06.2026 15:38 Ответить
 
 