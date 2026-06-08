Рашисты нанесли удар по Никополю: погиб человек, есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли удар по Никополю, в результате чего погиб один человек. Четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В городе повреждены многоэтажный дом, отделение банка и магазин.
Атака россиян оборвала жизнь 49-летнего мужчины. Четверо человек ранены, две женщины 53 и 60 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил он.
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Як спиться невідомому Вові, який розмінував Чонгар та Кримський перешийок, відвів війська і запустив росіян під Нікополь, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровську область? Віддав все Азовське море і Запорізьку АЕС, а вже не пишу про Каховське водосховище, порти і міста- курорти і сьогодні корчить із себе патріота, що ніби він до того не причетний.