Рашисты нанесли удар по Никополю: погиб человек, есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар по Никополю, в результате чего погиб один человек. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В городе повреждены многоэтажный дом, отделение банка и магазин.



Атака россиян оборвала жизнь 49-летнего мужчины. Четверо человек ранены, две женщины 53 и 60 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил он.

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