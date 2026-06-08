Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 10 поранені

Упродовж понеділка, 8 червня, російські окупанти понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Понівечені підприємства, відділення банку, магазин, приватні будинки, автомобілі. У Нікополі внаслідок ворожої атаки обірвалося життя 49-річної жінки.

Ще семеро людей у Нікопольському районі зазнали поранень: двоє людей госпіталізовані у важкому стані, ще п'ятеро – на амбулаторному лікуванні.

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Обстріли Синельниківщини

На Синельниківщині противник завдав удару по Слов’янській та Миколаївській громадах. Пошкоджені автівки. Поранений 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

Обстріли Павлоградського району

У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Понівечені заправки та автомобілі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 62-річний чоловік. Ще один чоловік 40 років лікуватиметься амбулаторно.

Поцілили росіяни й по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.

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