Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 10 поранені
Упродовж понеділка, 8 червня, російські окупанти понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Є загибла та поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Понівечені підприємства, відділення банку, магазин, приватні будинки, автомобілі. У Нікополі внаслідок ворожої атаки обірвалося життя 49-річної жінки.
Ще семеро людей у Нікопольському районі зазнали поранень: двоє людей госпіталізовані у важкому стані, ще п'ятеро – на амбулаторному лікуванні.
Обстріли Синельниківщини
На Синельниківщині противник завдав удару по Слов’янській та Миколаївській громадах. Пошкоджені автівки. Поранений 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.
Обстріли Павлоградського району
У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Понівечені заправки та автомобілі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 62-річний чоловік. Ще один чоловік 40 років лікуватиметься амбулаторно.
Поцілили росіяни й по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.
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