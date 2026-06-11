Враг снова нанес удар по Конотопу: есть погибшая и раненые (обновлено)

Утром 11 июня российские оккупанты вновь атаковали Конотоп с помощью беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

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"Удар по гражданской инфраструктуре. Там, куда попал удар, были люди...

Продолжается поисково-спасательная операция. Задействованы все службы", — говорится в сообщении.

По состоянию на 9:26 стало известно о двух пострадавших. По информации городского головы, у них зафиксированы ожоги и акубаротравмы.

"Один из них в тяжелом состоянии", — добавил Семенихин.

Жертва удара

Впоследствии мэр сообщил, что в результате российского удара погибла женщина 1984 года рождения.

По состоянию на 10.30 в Конотопе увеличилось количество пострадавших.

"Количество пострадавших увеличилось до четырех. Две женщин и двое мужчин. Они все гражданские. У всех большие ожоги рук, ног, головы и тела. У одного мужчины вообще 55% ожогов тела", - сообщил Семенихин.

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