Враг снова нанес удар по Конотопу: есть погибшая и раненые (обновлено)
Утром 11 июня российские оккупанты вновь атаковали Конотоп с помощью беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
"Удар по гражданской инфраструктуре. Там, куда попал удар, были люди...
Продолжается поисково-спасательная операция. Задействованы все службы", — говорится в сообщении.
По состоянию на 9:26 стало известно о двух пострадавших. По информации городского головы, у них зафиксированы ожоги и акубаротравмы.
"Один из них в тяжелом состоянии", — добавил Семенихин.
Жертва удара
Впоследствии мэр сообщил, что в результате российского удара погибла женщина 1984 года рождения.
По состоянию на 10.30 в Конотопе увеличилось количество пострадавших.
"Количество пострадавших увеличилось до четырех. Две женщин и двое мужчин. Они все гражданские. У всех большие ожоги рук, ног, головы и тела. У одного мужчины вообще 55% ожогов тела", - сообщил Семенихин.
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