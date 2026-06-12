Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": троє поранених, пошкоджені будинки та автомобілі

У ніч проти 12 червня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Миколаєву. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За словами очільника ОВА, внаслідок атаки БпЛА типу Shahed поранення дістали троє цивільних.

"Внаслідок атаки "Шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано", – повідомив Віталій Кім.

Інформація про стан постраждалих наразі уточнюється.

Пошкоджено житлові будинки та автомобілі

Унаслідок удару російських безпілотників у Миколаєві також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та автомобілі місцевих жителів.

Наслідки атаки встановлюються

На місцях влучань працюють екстрені служби. Фахівці документують наслідки чергової російської атаки та уточнюють обсяги завданих збитків.

Інформація щодо можливих додаткових постраждалих або нових руйнувань може бути оновлена після завершення роботи відповідних служб.

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