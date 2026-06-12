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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Рашисты нанесли удар по лицею в Черниговской области, который недавно отстроили после ударов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты наносили удары по Черниговской области в течение ночи. Поврежден лицей. Под обстрел также попал гражданский автомобиль, развозивший хлеб.

Об этом сообщил глава ОВА Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ночью российские оккупанты обстреливали поселок Михаил-Коцюбинское. В результате был поврежден местный лицей, возник пожар.

Недавно его отстроили после того, как в 2022 году россияне обстреляли его ракетой.

Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня
Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня

Читайте также: Атака дронов на Полтавскую область: поврежден цех предприятия, возник пожар

Также известно о как минимум шести поврежденных в поселке домовладениях в результате этой ночной атаки. Один дом разрушен. Повреждения получил и школьный автобус.

В Семеновке ночью россияне с помощью FPV-дрона атаковали еще одну машину, которая развозит хлеб. Также ударный БПЛА попал по территории предприятия в городе – горело складское здание. Пожар ликвидирован.

Последствия ударов РФ по Черниговской области 12 июня

Были нанесены удары по энергетике. 

Читайте: Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, развозившему хлеб в Черниговской области: пострадал мужчина. ФОТО

Автор: 

обстрел (33105) Черниговская область (1598) Новгород-Северский район (93) Черниговский район (197) Семёновка (30) Михайло-Коцюбинское (1)
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Мільйони відмили і кінці у воду.
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12.06.2026 09:24 Ответить
100%
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12.06.2026 09:39 Ответить
Наша пісня гарна й нова
Починаємо її знову
Лише тепер дорожче вийде, бо інфляція
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12.06.2026 10:47 Ответить
Сізифова праця - війна
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12.06.2026 09:30 Ответить
а хто навів? замовники реконструкції?
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12.06.2026 09:55 Ответить
"Типа" тупі, взяли під обстрілами відбудували.
А найвеличніший податки піднімає, бо грошей нема.
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12.06.2026 10:00 Ответить
Уряд виділив 64 мільйони гривень, зібрані через платформу UNITED24, на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею наhttps://suspilne.media/chernihiv/ Чернігівщині.
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12.06.2026 10:35 Ответить
Знову є де пиляти гроші. Ось вам приклад - кому війна- кому мать радна.
Невже в нас не вистачає будівель для тимчасового розміщення якоїсь школи?
Чи гранти та різні нички не дають спокійно спати. Гроші самі себе не вкрадуть.
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12.06.2026 10:00 Ответить
 
 