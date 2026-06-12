Рашисты нанесли удар по лицею в Черниговской области, который недавно отстроили после ударов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты наносили удары по Черниговской области в течение ночи. Поврежден лицей. Под обстрел также попал гражданский автомобиль, развозивший хлеб.
Об этом сообщил глава ОВА Чаус, передает Цензор.НЕТ.
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Ночью российские оккупанты обстреливали поселок Михаил-Коцюбинское. В результате был поврежден местный лицей, возник пожар.
Недавно его отстроили после того, как в 2022 году россияне обстреляли его ракетой.
Также известно о как минимум шести поврежденных в поселке домовладениях в результате этой ночной атаки. Один дом разрушен. Повреждения получил и школьный автобус.
В Семеновке ночью россияне с помощью FPV-дрона атаковали еще одну машину, которая развозит хлеб. Также ударный БПЛА попал по территории предприятия в городе – горело складское здание. Пожар ликвидирован.
Были нанесены удары по энергетике.
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Починаємо її знову
Лише тепер дорожче вийде, бо інфляція
А найвеличніший податки піднімає, бо грошей нема.
Невже в нас не вистачає будівель для тимчасового розміщення якоїсь школи?
Чи гранти та різні нички не дають спокійно спати. Гроші самі себе не вкрадуть.