Рашисты нанесли удар по лицею в Черниговской области, который недавно отстроили после ударов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты наносили удары по Черниговской области в течение ночи. Поврежден лицей. Под обстрел также попал гражданский автомобиль, развозивший хлеб.

Об этом сообщил глава ОВА Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Ночью российские оккупанты обстреливали поселок Михаил-Коцюбинское. В результате был поврежден местный лицей, возник пожар.

Недавно его отстроили после того, как в 2022 году россияне обстреляли его ракетой.















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Также известно о как минимум шести поврежденных в поселке домовладениях в результате этой ночной атаки. Один дом разрушен. Повреждения получил и школьный автобус.

В Семеновке ночью россияне с помощью FPV-дрона атаковали еще одну машину, которая развозит хлеб. Также ударный БПЛА попал по территории предприятия в городе – горело складское здание. Пожар ликвидирован.

Были нанесены удары по энергетике.

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