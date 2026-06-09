Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, развозившему хлеб в Черниговской области: пострадал мужчина. ФОТО
Российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю, развозившему хлеб в приграничной Семеновке Черниговской области.
Об этом сообщил глава ОВА Чаус, передает Цензор.НЕТ.
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Автомобиль был поврежден. 55-летний водитель пострадал, его госпитализировали в местную больницу.
В течение вчерашних суток россияне нанесли удар беспилотником по гаражному помещению одного из предприятий в поселке Репкинской громады.
Вечером - удар по Репкам. Попадание на территории одного из предприятий. Повреждено асфальтовое покрытие.
Также оккупанты атаковали энергетику. Продолжаются восстановительные работы.
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