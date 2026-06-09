Рашисти вдарили FPV-дроном по авто, що розвозило хліб на Чернігівщині: постраждав чоловік. ФОТО

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по авто, що розвозило хліб у прикордонній Семенівці на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Автомобіль було пошкоджено. 55-річний водій постраждав, його госпіталізували до місцевої лікарні.

Протягом вчорашньої доби росіяни вдарили безпілотником по гаражному приміщенні одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади.

Ввечері - удар по Ріпках. Влучання на території одного з підприємств. Пошкоджене асфальтне покриття.

Також окупанти атакували енергетику. Тривають відновлювальні роботи.

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