Рашисти вдарили FPV-дроном по авто, що розвозило хліб на Чернігівщині: постраждав чоловік. ФОТО
Російські окупанти вдарили FPV-дроном по авто, що розвозило хліб у прикордонній Семенівці на Чернігівщині.
Про це повідомив глава ОВА Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Автомобіль було пошкоджено. 55-річний водій постраждав, його госпіталізували до місцевої лікарні.
Протягом вчорашньої доби росіяни вдарили безпілотником по гаражному приміщенні одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади.
Ввечері - удар по Ріпках. Влучання на території одного з підприємств. Пошкоджене асфальтне покриття.
Також окупанти атакували енергетику. Тривають відновлювальні роботи.
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