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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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РФ атакувала Чернігівщину БпЛА: вісім людей постраждали, пожежі в будинку культури та приватних будинках. ФОТОрепортаж

Чернігівщина під ударами БпЛА: пошкоджено будинок культури та житло

Протягом доби російські війська 37 разів обстріляли Чернігівську область, застосовуючи ударні безпілотники та FPV-дрони. Під атаками опинилися житлові будинки, об’єкти інфраструктури та підприємства. Є постраждалі серед цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Удар по будинку культури та населених пунктах Сновської громади

У Сновській громаді російський дрон типу "Герань" влучив у будинок культури. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей:

  • троє жінок віком 57, 58 та 61 рік;
  • троє підлітків 14–15 років.

Чотирьох постраждалих госпіталізовано, інші отримують амбулаторне лікування.

В іншому селі громади через удар безпілотника загорілося житло. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Масована атака по Ріпкинській громаді

Ріпкинську громаду атакували дрони "Герань". Зафіксовано кілька влучань:

  • у приватне подвір’я, де згоріли гараж і легковий автомобіль;
  • по автостоянці, де знищено техніку;
  • по підприємству, де пошкоджено обладнання;
  • по фермерському господарству, де загорілися вантажівки.

Постраждала 74-річна жінка.

Удари по Городнянській громаді та АЗС

У Городнянській громаді внаслідок ударів дронів типу "Гербера" пошкоджено вантажівки. Також зафіксовано влучання по території автозаправної станції.

Семенівка та Чернігів: нові руйнування

У Семенівці FPV-дрон пошкодив фасад і вибив вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.

У Чернігові вночі зафіксовано влучання, після якого виникла пожежа. Попередньо, постраждалих немає.

Протягом доби російські війська також атакували об’єкти енергетичної інфраструктури області, що може вплинути на стабільність енергопостачання.

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У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах
У Чернігівській області через атаки РФ виникли пожежі в громадах

Автор: 

обстріл (34320) Чернігів (905) Чернігівська область (1382) Корюківський район (68) Чернігівський район (196) Семенівка (14)
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З боку Росії - це вже не ВІЙНА... А, дійсно, "СВО"... Що, за своєю суттю, є ПОВНОМАСШТАБНОЮ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОПЕРАЦІЄЮ, проти цілої країни... Та й проти її сусідів - теж...
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01.06.2026 10:31 Відповісти
Дуже дивно, що після доручення президента ПОСИЛИТИ захист Чернігівщини, місцева влада повністю це ігнорує.
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01.06.2026 10:53 Відповісти
Жодної атаки московитами ******, упродовж 11 років їх війни, території будівництва «династії» зеленського у Козині або Конче Заспи???
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01.06.2026 11:10 Відповісти
 
 