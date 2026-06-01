Удари по Херсонщині: відомо про одного загиблого, 6 поранених та руйнування у 24 будинках

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Надіївка, Садове, Софіївка, Придніпровське, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Високе, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Раківка, Качкарівка, Тараса Шевченка, Червоне, Суханове, Новорайськ, Петропавлівка, Антонівка, Золота Балка, Михайлівка, Хрещенівка, Вірівка, Зимівник, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід та приватні гараж й автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Пізніше стало відомо про загибель жителя Широкої Балки Станіславської громади внаслідок ранкової російської атаки. Через тяжкі поранення помер чоловік 1964 року народження.

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