Удары по Херсонской области: известно о 1 погибшем, 6 раненых и разрушениях в 24 домах

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Надиевка, Садовое, Софиевка, Приднепровское, Станислав, Широкая Балка, Кизомыс, Камышаны, Днепровское, Высокое, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Новодмитровка, Зоровка, Разлив, Раковка, Качкаревка, Тараса Шевченко, Червоное, Суханово, Новорайск, Петропавловка, Антоновка, Золотая Балка, Михайловка, Крещеновка, Веровка, Зимовник, Монастырское, Новоберислав, Новокаиры, Новоалександровка, Понятовка, Республиканец, Саблуковка, Токаревка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 6 человек получили ранения.

Позже стало известно о гибели жителя Широкой Балки Станиславской громады в результате утренней российской атаки. От тяжелых ранений скончался мужчина 1964 года рождения.

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