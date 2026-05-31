Гуманитарная катастрофа в Олешках, Голой Пристани, Новой и Старой Збурьевке: ни света, ни газа, ни воды, ни еды, - Прокудин
В Олешках и еще трех оккупированных населенных пунктах Херсонской области - гуманитарная катастрофа.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА во время "Саммита городов и регионов", передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что, кроме Олешек, оккупанты закрыли также Голую Пристань, Новую и Старую Збурьевку.
По его словам, там остаются около 7 тысяч человек, среди них – 200 детей. Большинство жителей – маломобильные.
"У них нет ни света, ни газа, ни воды, ни еды, ни медикаментов. Ни одна аптека или больница не работает", – подчеркнул Прокудин.
Также глава ОВА упомянул о сложности эвакуации и доставки волонтерской помощи. По его словам, из зоны оккупации удалось вывезти очень мало людей, преимущественно - пожилого возраста.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мля!
от!
от от! догаварімся!
і буде десь пасєрєдінє!
і от тоді в алєшках буде щастя......
де ви?
палажительниє по лбз?