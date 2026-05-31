Гуманітарна катастрофа в Олешках, Голій Пристані, Новій та Старій Збур’ївці: ні світла, ні газу, ні води, ні їжі, - Прокудін

В Олешках та ще трьох окупованих населених пунктах Херсонської області – гуманітарна катасрофа.

Про це розповів голова Херсонської ОВА під час "Саміту міст та регіонів", передає Цензор.НЕТ.

Так, він зауважив, що, окрім Олешок, окупанти закрили також Голу Пристань, Нову та Стару Збур'ївку.

За його словами, там залишаються близько 7 тисяч людей, серед них - 200 дітей. Більшість мешканців - маломобільні.

"Вони не мають ні світла, ні газу, ні води, ні їжі, ані медикаментів. Жодна аптека чи лікарня не працює", - наголосив Прокудін.

Також голова ОВА згадав про складність евакуації та доставки волонтерської допомоги. За його словами, з окупації вдалося вивезти дуже мало людей, переважно похилого віку.

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

гуманітарна катастрофа Олешки Херсонська область Скадовський район Херсонський район Гола Пристань Нова Збур'ївка Стара Збур'ївка
тюююю....
мля!
от!
от от! догаварімся!
і буде десь пасєрєдінє!
і от тоді в алєшках буде щастя......

де ви?
палажительниє по лбз?
31.05.2026 20:33 Відповісти
А чому б гумконвой ООН не організувати?
31.05.2026 20:45 Відповісти
Чи ЮНЕСКО.
31.05.2026 20:50 Відповісти
Шмигаль з члЄНАМИ уряду і держсекретарями КМУ, верещук, данилов з отим РНБОУ та керівником СБУ Херсонські області і бананов із московськими агентами в СБУ іДБР, на шатлах УЖЕ виїхали з Києва рятувати Українців від окупантів ******???
31.05.2026 21:06 Відповісти
Де там Верещук, що розмінувала Чонгар і пустила росіян до материкової України?
31.05.2026 21:07 Відповісти
 
 