РФ атаковала Черниговскую область БПЛА: восемь человек пострадали, пожары в доме культуры и частных домах. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российские войска 37 раз обстреляли Черниговскую область, применяя ударные беспилотники и FPV-дроны. Под обстрелами оказались жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
Удар по дому культуры и населенным пунктам Сновской общины
В Сновской общине российский дрон типа "Герань" попал в дом культуры. В результате атаки пострадали шесть человек:
- три женщины в возрасте 57, 58 и 61 года;
- трое подростков 14–15 лет.
Четверо пострадавших госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.
В другом селе громады из-за удара беспилотника загорелось жилье. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Массированная атака на Рипкинскую громаду
Рипкинскую громаду атаковали дроны "Герань". Зафиксировано несколько попаданий:
- в частный двор, где сгорели гараж и легковой автомобиль;
- по автостоянке, где уничтожена техника;
- по предприятию, где повреждено оборудование;
- по фермерскому хозяйству, где загорелись грузовики.
Пострадала 74-летняя женщина.
Удары по Городнянской громаде и АЗС
В Городнянской громаде в результате ударов дронов типа "Гербера" повреждены грузовики. Также зафиксировано попадание по территории автозаправочной станции.
Семеновка и Чернигов: новые разрушения
В Семеновке FPV-дрон повредил фасад и выбил окна в пятиэтажном жилом доме.
В Чернигове ночью зафиксировано попадание, после которого возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.
В течение суток российские войска также атаковали объекты энергетической инфраструктуры области, что может повлиять на стабильность энергоснабжения.
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