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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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РФ атаковала Черниговскую область БПЛА: восемь человек пострадали, пожары в доме культуры и частных домах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Черниговская область под ударами БПЛА: повреждены дом культуры и жилые дома

За сутки российские войска 37 раз обстреляли Черниговскую область, применяя ударные беспилотники и FPV-дроны. Под обстрелами оказались жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

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Удар по дому культуры и населенным пунктам Сновской общины

В Сновской общине российский дрон типа "Герань" попал в дом культуры. В результате атаки пострадали шесть человек:

  • три женщины в возрасте 57, 58 и 61 года;
  • трое подростков 14–15 лет.

Четверо пострадавших госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

В другом селе громады из-за удара беспилотника загорелось жилье. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Массированная атака на Рипкинскую громаду

Рипкинскую громаду атаковали дроны "Герань". Зафиксировано несколько попаданий:

  • в частный двор, где сгорели гараж и легковой автомобиль;
  • по автостоянке, где уничтожена техника;
  • по предприятию, где повреждено оборудование;
  • по фермерскому хозяйству, где загорелись грузовики.

Пострадала 74-летняя женщина.

Удары по Городнянской громаде и АЗС

В Городнянской громаде в результате ударов дронов типа "Гербера" повреждены грузовики. Также зафиксировано попадание по территории автозаправочной станции.

Семеновка и Чернигов: новые разрушения

В Семеновке FPV-дрон повредил фасад и выбил окна в пятиэтажном жилом доме.

В Чернигове ночью зафиксировано попадание, после которого возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.

В течение суток российские войска также атаковали объекты энергетической инфраструктуры области, что может повлиять на стабильность энергоснабжения.

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В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах
В Черниговской области из-за атак РФ возникли пожары в населенных пунктах

Автор: 

обстрел (32974) Чернигов (990) Черниговская область (1588) Корюковский район (68) Черниговский район (195) Семеновка (14)
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З боку Росії - це вже не ВІЙНА... А, дійсно, "СВО"... Що, за своєю суттю, є ПОВНОМАСШТАБНОЮ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОПЕРАЦІЄЮ, проти цілої країни... Та й проти її сусідів - теж...
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01.06.2026 10:31 Ответить
Дуже дивно, що після доручення президента ПОСИЛИТИ захист Чернігівщини, місцева влада повністю це ігнорує.
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01.06.2026 10:53 Ответить
Жодної атаки московитами ******, упродовж 11 років їх війни, території будівництва «династії» зеленського у Козині або Конче Заспи???
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01.06.2026 11:10 Ответить
 
 