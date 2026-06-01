РФ атаковала Черниговскую область БПЛА: восемь человек пострадали, пожары в доме культуры и частных домах. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска 37 раз обстреляли Черниговскую область, применяя ударные беспилотники и FPV-дроны. Под обстрелами оказались жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

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Удар по дому культуры и населенным пунктам Сновской общины

В Сновской общине российский дрон типа "Герань" попал в дом культуры. В результате атаки пострадали шесть человек:

три женщины в возрасте 57, 58 и 61 года;

трое подростков 14–15 лет.

Четверо пострадавших госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

В другом селе громады из-за удара беспилотника загорелось жилье. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Массированная атака на Рипкинскую громаду

Рипкинскую громаду атаковали дроны "Герань". Зафиксировано несколько попаданий:

в частный двор, где сгорели гараж и легковой автомобиль;

по автостоянке, где уничтожена техника;

по предприятию, где повреждено оборудование;

по фермерскому хозяйству, где загорелись грузовики.

Пострадала 74-летняя женщина.

Удары по Городнянской громаде и АЗС

В Городнянской громаде в результате ударов дронов типа "Гербера" повреждены грузовики. Также зафиксировано попадание по территории автозаправочной станции.

Семеновка и Чернигов: новые разрушения

В Семеновке FPV-дрон повредил фасад и выбил окна в пятиэтажном жилом доме.

В Чернигове ночью зафиксировано попадание, после которого возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.

В течение суток российские войска также атаковали объекты энергетической инфраструктуры области, что может повлиять на стабильность энергоснабжения.

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