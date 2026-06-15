Этой ночью дроны РФ заходили в Украину через Беларусь, - ГПСУ

Во время массированной атаки 15 июня российские беспилотники двигались вдоль украинско-белорусской границы, а часть из них использовала воздушное пространство Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Этой ночью тактика врага оставалась неизменной: дроны заходят с территории России, после чего движутся вдоль украинско-белорусской границы. Часть беспилотников пересекает воздушное пространство Беларуси и использует его для дальнейшего проникновения вглубь Украины, в частности через Киевскую и Житомирскую области с последующим движением в направлении западных регионов", - отметил Демченко.

Он отметил, что в этот день значительное количество вражеских беспилотников фиксировали в пределах Черниговской и Киевской областей. В то же время основное направление их движения было направлено не на запад страны, а преимущественно в сторону Киева.

"За прошедшие сутки, к примеру, наши огневые группы в целом уничтожили более 45 ударных дронов", – отметил Демченко.

В то же время, по его словам, в настоящее время не наблюдается наращивания российских или белорусских сил непосредственно вблизи украинской границы, а также отсутствуют признаки формирования ударной группировки.

Пресс-секретарь подчеркнул, что украинские подразделения ежесуточно уничтожают десятки ударных беспилотников, которыми Россия атакует территорию Украины.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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