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Новости Массированный комбинированный удар
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Этой ночью дроны РФ заходили в Украину через Беларусь, - ГПСУ

Этой ночью РФ не изменила тактику: дроны летели через Беларусь в сторону Киева

Во время массированной атаки 15 июня российские беспилотники двигались вдоль украинско-белорусской границы, а часть из них использовала воздушное пространство Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Этой ночью тактика врага оставалась неизменной: дроны заходят с территории России, после чего движутся вдоль украинско-белорусской границы. Часть беспилотников пересекает воздушное пространство Беларуси и использует его для дальнейшего проникновения вглубь Украины, в частности через Киевскую и Житомирскую области с последующим движением в направлении западных регионов", - отметил Демченко.

Он отметил, что в этот день значительное количество вражеских беспилотников фиксировали в пределах Черниговской и Киевской областей. В то же время основное направление их движения было направлено не на запад страны, а преимущественно в сторону Киева.

"За прошедшие сутки, к примеру, наши огневые группы в целом уничтожили более 45 ударных дронов", – отметил Демченко.

В то же время, по его словам, в настоящее время не наблюдается наращивания российских или белорусских сил непосредственно вблизи украинской границы, а также отсутствуют признаки формирования ударной группировки.

Пресс-секретарь подчеркнул, что украинские подразделения ежесуточно уничтожают десятки ударных беспилотников, которыми Россия атакует территорию Украины.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированы пожары на территории Киево-Печерской лавры и Художественного арсенала после ударов РФ, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (8066) беспилотник (5326) Госпогранслужба (7168) обстрел (33139) ПВО (3744) Украина (44458) Демченко Андрей (352)
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Топ комментарии
+5
Розхирячити бульбашам всі НПЗ, буде наука.
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15.06.2026 12:49 Ответить
+2
Білорусь сама заявляє, що є військовим союзником рашки, тож варто почати намагатися збивати повітряні цілі у повітряному просторі Білорусі (в межах досяжності), а не чекати поки вони десь перетнуть кордон, облетівши наші засоби ППО.
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15.06.2026 12:49 Ответить
+1
Бульбохуйло хоче щоб пан Роберт створив мазутнонафтовий дощ над бульбяндією.
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15.06.2026 12:50 Ответить
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Розхирячити бульбашам всі НПЗ, буде наука.
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15.06.2026 12:49 Ответить
Тоді Білорусь офіційно вступить у війну. Нам це потрібно? Ні, нам це не потрібно.
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15.06.2026 13:05 Ответить
голим задом вони сядуть на швабру. а їм це потрібно чи ні?
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15.06.2026 13:17 Ответить
Наразі рашисти всіма силами намагаються втягнути Білорусь у війну. Пропонуєте допомогти у цьому кацапам? Так, білоруські збройні сили набагато слабші за українські, але це ще кілька десятків тисяч і збільшення лінії фронту аж до наших західних кордонів.
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15.06.2026 13:30 Ответить
Білорусь сама заявляє, що є військовим союзником рашки, тож варто почати намагатися збивати повітряні цілі у повітряному просторі Білорусі (в межах досяжності), а не чекати поки вони десь перетнуть кордон, облетівши наші засоби ППО.
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15.06.2026 12:49 Ответить
Як мінімум, теж використовувати білоруську область кацапетівки для прольоту наших дронів.
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15.06.2026 13:00 Ответить
Пан же служить у МВГ, а йому не дають херачити по дронам над територією Бульборейху? Правда ж?
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15.06.2026 13:33 Ответить
Бульбохуйло хоче щоб пан Роберт створив мазутнонафтовий дощ над бульбяндією.
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15.06.2026 12:50 Ответить
Стерти НПЗ лукашенку
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15.06.2026 12:53 Ответить
А що, бульбафюреру набридли його НПЗ?
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15.06.2026 12:55 Ответить
Ну, і чого "петлять"? Все прикордоння Чернігівщини знає, що "Шахєди", на Україну, ідуть з боку колишнього аеродрому "Зябровка", з Гомельщини... Уже давно...
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15.06.2026 13:02 Ответить
Через друзів Голобородька', кому він здав спецоперацію про ''вагнерівців'', а також купував в них електроенергію, бітум і автобуси.
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15.06.2026 13:08 Ответить
 
 