Массированная атака на Киев: в огне Киево-Печерская лавра. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате очередной комбинированной атаки России на Киев повреждения получила территория Киево-Печерской лавры - одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Татьяну Бережную.

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Российский удар повредил Успенский собор. После ночной атаки на территории святыни организовали срочную эвакуацию богослужебных предметов и реликвий. В частности, древних икон, антиминсов и других церковных ценностей.

Пожар на территории лавры произошел в результате прямого попадания.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, возгорание на территории лавры произошло в результате прямого попадания.

"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно - в результате прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, нанесенного россиянами. Осуществляются меры по локализации в рамках протоколов безопасности", - отметил он.

Впоследствии Ткаченко уточнил, что повреждения на территории святыни существенные, а пожар носил серьезный характер.

"По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, имеется серьезное возгорание. Россияне сознательно нанесли удар в сердце одной из крупнейших христианских святынь", - подчеркнул глава КГВА.

Пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) обнародовал фотографии пожара на территории Киево-Печерской лавры. Позже Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" также опубликовал кадры тушения огня.

В то же время наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ епископ Авраамий написал на своей странице в Facebook, что в лавре после ночной атаки РФ организовали срочную эвакуацию святынь и богослужебных предметов. В частности, древних икон, антиминсов и других ценностей.

По данным спасателей, площадь возгорания крыши Успенского собора составила около 800 квадратных метров. Благодаря совместным действиям братии монастыря, пожарных и спасателей удалось минимизировать угрозу для людей и сохранить значительную часть святынь.

Защита культурного наследия

Киево-Печерская лавра находится под усиленной международной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Украинская сторона подчеркивает, что атака на объект такого уровня является одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия.

"Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Это наследие, принадлежащее всему человечеству", - заявила Бережная, призвав международное сообщество усилить давление на Россию в ответ на атаки против украинцев и объектов мирового культурного наследия.

Епископ Авраамий отметил, что каждое повреждение такого исторического объекта является болезненной потерей для всего общества. Завершая свое обращение, епископ Авраамий подчеркнул важность консолидации международных усилий:

"Призываем международное сообщество, представителей религиозных организаций, культурных институтов и всех людей доброй воли обратить внимание на необходимость защиты духовного и культурного наследия Украины в условиях продолжающейся войны. Сохранение таких святынь является общей ответственностью перед историей, современностью и будущими поколениями".

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Последствия атаки и их ликвидация



















