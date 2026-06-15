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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Массированная атака на Киев: в огне Киево-Печерская лавра. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате очередной комбинированной атаки России на Киев повреждения получила территория Киево-Печерской лавры - одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Татьяну Бережную.

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Российский удар повредил Успенский собор. После ночной атаки на территории святыни организовали срочную эвакуацию богослужебных предметов и реликвий. В частности, древних икон, антиминсов и других церковных ценностей.

Пожар на территории лавры произошел в результате прямого попадания.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, возгорание на территории лавры произошло в результате прямого попадания.

"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно - в результате прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, нанесенного россиянами. Осуществляются меры по локализации в рамках протоколов безопасности", - отметил он.

Впоследствии Ткаченко уточнил, что повреждения на территории святыни существенные, а пожар носил серьезный характер.

"По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, имеется серьезное возгорание. Россияне сознательно нанесли удар в сердце одной из крупнейших христианских святынь", - подчеркнул глава КГВА.

Пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) обнародовал фотографии пожара на территории Киево-Печерской лавры. Позже Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" также опубликовал кадры тушения огня.

В то же время наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ епископ Авраамий написал на своей странице в Facebook, что в лавре после ночной атаки РФ организовали срочную эвакуацию святынь и богослужебных предметов. В частности, древних икон, антиминсов и других ценностей.

По данным спасателей, площадь возгорания крыши Успенского собора составила около 800 квадратных метров. Благодаря совместным действиям братии монастыря, пожарных и спасателей удалось минимизировать угрозу для людей и сохранить значительную часть святынь.

Защита культурного наследия

Киево-Печерская лавра находится под усиленной международной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Украинская сторона подчеркивает, что атака на объект такого уровня является одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия.

"Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Это наследие, принадлежащее всему человечеству", - заявила Бережная, призвав международное сообщество усилить давление на Россию в ответ на атаки против украинцев и объектов мирового культурного наследия.

Епископ Авраамий отметил, что каждое повреждение такого исторического объекта является болезненной потерей для всего общества. Завершая свое обращение, епископ Авраамий подчеркнул важность консолидации международных усилий:

"Призываем международное сообщество, представителей религиозных организаций, культурных институтов и всех людей доброй воли обратить внимание на необходимость защиты духовного и культурного наследия Украины в условиях продолжающейся войны. Сохранение таких святынь является общей ответственностью перед историей, современностью и будущими поколениями".

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Последствия атаки и их ликвидация

Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор
Удар по Киеву: повреждена Киево-Печерская лавра, горел Успенский собор

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) Воздушные атаки на Киев (958)
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Топ комментарии
+13
Кацапи цілеспрямованим ударом по релігійній споруді показали свої духовниє скрєпи.
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15.06.2026 06:57 Ответить
+11
Духовно, скрепно, па руски.
Я завжди казав шо в філії нквс-кдб-фсб УПЦ МП Бога нема.
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15.06.2026 07:00 Ответить
+11
Монголо-татарам похрен на православні святині.
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15.06.2026 07:10 Ответить
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Колись бував там, якісь казакі з лампасами бродять, їздили шкіряну куртку купляти.
Ви головне склади потушіть.
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15.06.2026 06:44 Ответить
Ти дебіл, чи ще гірше - москаль
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15.06.2026 06:56 Ответить
Послухайте мене уважно, там розсадник моськовитських попів ФСБ РФ і торгувати вони можуть не тільки куртками, свічками та хрестиками.
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15.06.2026 07:19 Ответить
Чого пан чіпляється до пересічних читачів на Цензорі ... замість замислитись - А чого Путло Погане дуже ******** гамселити по Києву саме коли ЦАР зі своєю свитою від'їзжає закордон в черговий вояж ... мабуть і зараз ЦАР вже на шляху до Французького Евіану на САММІТ СІМКИ, де зустрінеться з Рудим Донні та привітає його з 80-річчям?!
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15.06.2026 08:02 Ответить
був там у Лаврі в 2004, 2009, в 2015, так мацковіцькі фсб попи, під час окупації Лаври, перетворили Лавру на торговицю, в Успенському соборі торгівля йшла навіть під час Служби Божою, але куртками там не торгували ніколи !!! Торгували свічками, лампадками, ладаном, образками на іншою навколо релігійною атрибутикою !!! на подвір'ях Лаври можна було навіть купол для малого сільського храму чи каплиці купити ...
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15.06.2026 07:06 Ответить
Був в 2012 році, водили нас ті казакі, курточка ще є, якість просмто супер.
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15.06.2026 07:17 Ответить
ну не знаю, туди піфд час екскурсій на напевно не водили !!! але те що попи перетворили Упенській собор на торговицю, в якій тогрують навіть під час Служби Божої, і навіть під час читання, під час Служи Божої, Євангілія, молитви "Вірою в єдиного Бога" мене як вірного УГКЦ це здивувало !!!
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15.06.2026 07:27 Ответить
Святиня це Лавра, в не попи мп, та що воно там витворяє
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15.06.2026 08:45 Ответить
Був там тиждень тому. Вже не така там картинка
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15.06.2026 08:21 Ответить
Кацапи цілеспрямованим ударом по релігійній споруді показали свої духовниє скрєпи.
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15.06.2026 06:57 Ответить
Духовно, скрепно, па руски.
Я завжди казав шо в філії нквс-кдб-фсб УПЦ МП Бога нема.
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15.06.2026 07:00 Ответить
Це ще раз показує, що проти нас воюють ті, у кого немає Бога в серці, та краплі розуму у тому місці де у людей голово
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15.06.2026 07:01 Ответить
німці у 2Світову навіть того не робили !! червоножопі комуно-нацисти, з так званої "ркка", "нквд" окупанти України робили !!!
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15.06.2026 07:10 Ответить
Вот прекрасная мишень для закатанной в асфальт агентами }{уйла баллистики.
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15.06.2026 07:03 Ответить
Пропонуєш і нам вдарить як вони - нижче пояса? Тоді в чім залишиться різниця між ними і нами, крім того, що вони перші розпочали.
Хочеш шоб і останні союзники відвернулися від нас і тоді картинка - двох крис помістили в клітку і спостерігають, хто з них виживе...
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15.06.2026 08:03 Ответить
Разница заключается в том, что свинособаки вообще не должны существовать на планете Земля. Так тебе понятно, надеюсь???
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15.06.2026 08:18 Ответить
А ти можеш їм заборонити існувати?
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15.06.2026 08:33 Ответить
Я могу только показать необходимость их уничтожения. А когда и кто это сделает- зависит от развития цивилизованного мира, а также от того, будут ли избиратели (в т.ч. и особенно в Украине) голосовать впредь головой, а не дупой.
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15.06.2026 08:48 Ответить
Він може знищити всіх, але з дивана вставати нема бажання
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15.06.2026 08:48 Ответить
нафіга давати козирі попам-клоповникам та генералам?..
хіба нема кращих цілей у межах залатога кальцА та навколо нього?..
чи нам нема куди ********** витрачати?..
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15.06.2026 08:54 Ответить
Монголо-татарам похрен на православні святині.
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15.06.2026 07:10 Ответить
Знову цього ієрусалимського попа будуть висувати посередником перемовин...Нахун здався..
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15.06.2026 07:19 Ответить
I шо, куполи з хрестами з напiвмiсяцем , на територii срукремля залишаться незайманими?... i хто тодi терпило?
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15.06.2026 07:27 Ответить
Де Пашка Мерседес?
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15.06.2026 07:27 Ответить
Бог не в рукотворних храмах живе
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15.06.2026 07:55 Ответить
А мені здається, що тому кацапа, саме який поцілив у Лавру, скоро небо с овчінку привидиться - після того як кремлівські почитають комменти у світовій пресі.
І ще здається, що ми більше виграли. ніж втратили від цього палаючого собору.
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15.06.2026 08:07 Ответить
Вигнати фсб-попiв з Лаври - це наш виграш.
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15.06.2026 08:12 Ответить
в питере много "скрепных" сооружений (имперских символов ) начиная с "царского села" и заканчивая эрмитажем.... Нахрена они в городе, построенном на болотах ?
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15.06.2026 08:20 Ответить
Она еще под московскими попами или их уже изгнали оттуда.Еще еще там то как то похер и позлорадствую только как когда в Одессе по оплоту московских фсбешных попов сами кацапы и поцилылы😆
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15.06.2026 08:45 Ответить
орки кремлівського улусу колишньої орди, як і сотні років тому і як завжди, чинять антилюдські злочини у своєму людожерському дусі..
і шо нам скажуть "правовірні")) трумпівські віруючи та й сам антихрист Трумп?..
та й Папи усих мастєй мали би шось промекати своїм паствам..
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15.06.2026 08:51 Ответить
Сатана воює з Богом на Землі.
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15.06.2026 09:03 Ответить
 
 