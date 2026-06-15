Масована атака на Київ: у вогні Києво-Печерська лавра. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової комбінованої атаки Росії на Київ пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври - однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем’єр-міністерку Тетяну Бережну.

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Російський удар пошкодив Успенський собор. Після нічної атаки на території святині організували термінову евакуацію богослужбових предметів та реліквій. Зокрема, стародавніх ікон, антимінсів та інших церковних цінностей.

Займання на території лаври сталося внаслідок прямого влучання.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередніми даними, займання на території лаври сталося внаслідок прямого влучання.

"Підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської лаври. Попередньо — внаслідок прямого влучання. Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів", — зазначив він.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкодження на території святині є суттєвими, а пожежа мала серйозний характер.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", - наголосив очільник КМВА.

Речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря) оприлюднив фотографії пожежі на території Києво-Печерської лаври. Пізніше Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" також опублікував кадри гасіння вогню.

Водночас намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій написав на своїй фейсбук-сторінці, що у лаврі після нічної атаки РФ організували термінову евакуацію святинь і богослужбових предметів. Зокрема стародавніх ікон, антимінсів та інших цінностей.

За даними рятувальників, площа загоряння даху Успенського собору становила близько 800 квадратних метрів. Завдяки спільним діям братії монастиря, пожежних та рятувальників вдалося мінімізувати загрозу для людей і зберегти значну частину святинь.

Захист культурної спадщини

Києво-Печерська лавра перебуває під посиленим міжнародним захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року. Українська сторона наголошує, що атака на об’єкт такого рівня є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини.

"Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, йдеться не лише про Україну. Це спадщина, що належить усьому людству", — заявила Бережна, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на Росію у відповідь на атаки проти українців та об’єктів світової культурної спадщини.

Єпископ Авраамій зазначив, що кожне ушкодження такого історичного об'єкта є болісною втратою для всього суспільства. Завершуючи своє звернення, єпископ Авраамій наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль:

"Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями".

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Наслідки атаки та їх ліквідація



















