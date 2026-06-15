УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12639 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
8 049 32

Масована атака на Київ: у вогні Києво-Печерська лавра. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової комбінованої атаки Росії на Київ пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври - однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем’єр-міністерку Тетяну Бережну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Російський удар пошкодив Успенський собор. Після нічної атаки на території святині організували термінову евакуацію богослужбових предметів та реліквій. Зокрема, стародавніх ікон, антимінсів та інших церковних цінностей.

Займання на території лаври сталося внаслідок прямого влучання.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередніми даними, займання на території лаври сталося внаслідок прямого влучання.

"Підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської лаври. Попередньо — внаслідок прямого влучання. Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів", — зазначив він.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкодження на території святині є суттєвими, а пожежа мала серйозний характер.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", - наголосив очільник КМВА.

Речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря) оприлюднив фотографії пожежі на території Києво-Печерської лаври. Пізніше Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" також опублікував кадри гасіння вогню.

Водночас намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ  Авраамій написав на своїй фейсбук-сторінці, що у лаврі після нічної атаки РФ організували термінову евакуацію святинь і богослужбових предметів. Зокрема стародавніх ікон, антимінсів та інших цінностей.

За даними рятувальників, площа загоряння даху Успенського собору становила близько 800 квадратних метрів. Завдяки спільним діям братії монастиря, пожежних та рятувальників вдалося мінімізувати загрозу для людей і зберегти значну частину святинь.

Захист культурної спадщини

Києво-Печерська лавра перебуває під посиленим міжнародним захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року. Українська сторона наголошує, що атака на об’єкт такого рівня є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини.

"Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, йдеться не лише про Україну. Це спадщина, що належить усьому людству", — заявила Бережна, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на Росію у відповідь на атаки проти українців та об’єктів світової культурної спадщини.

Єпископ Авраамій зазначив, що кожне ушкодження такого історичного об'єкта є болісною втратою для всього суспільства. Завершуючи своє звернення, єпископ Авраамій наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль:

"Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: четверо загиблих, 23 поранених, серед них дитина, пожежі майже в усіх районах

Наслідки атаки та їх ліквідація

Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор
Удар по Києву: пошкоджено Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор

Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) Повітряні атаки на Київ (1015)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Кацапи цілеспрямованим ударом по релігійній споруді показали свої духовниє скрєпи.
показати весь коментар
15.06.2026 06:57 Відповісти
+11
Духовно, скрепно, па руски.
Я завжди казав шо в філії нквс-кдб-фсб УПЦ МП Бога нема.
показати весь коментар
15.06.2026 07:00 Відповісти
+10
Монголо-татарам похрен на православні святині.
показати весь коментар
15.06.2026 07:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись бував там, якісь казакі з лампасами бродять, їздили шкіряну куртку купляти.
Ви головне склади потушіть.
показати весь коментар
15.06.2026 06:44 Відповісти
Ти дебіл, чи ще гірше - москаль
показати весь коментар
15.06.2026 06:56 Відповісти
Послухайте мене уважно, там розсадник моськовитських попів ФСБ РФ і торгувати вони можуть не тільки куртками, свічками та хрестиками.
показати весь коментар
15.06.2026 07:19 Відповісти
Чого пан чіпляється до пересічних читачів на Цензорі ... замість замислитись - А чого Путло Погане дуже ******** гамселити по Києву саме коли ЦАР зі своєю свитою від'їзжає закордон в черговий вояж ... мабуть і зараз ЦАР вже на шляху до Французького Евіану на САММІТ СІМКИ, де зустрінеться з Рудим Донні та привітає його з 80-річчям?!
показати весь коментар
15.06.2026 08:02 Відповісти
був там у Лаврі в 2004, 2009, в 2015, так мацковіцькі фсб попи, під час окупації Лаври, перетворили Лавру на торговицю, в Успенському соборі торгівля йшла навіть під час Служби Божою, але куртками там не торгували ніколи !!! Торгували свічками, лампадками, ладаном, образками на іншою навколо релігійною атрибутикою !!! на подвір'ях Лаври можна було навіть купол для малого сільського храму чи каплиці купити ...
показати весь коментар
15.06.2026 07:06 Відповісти
Був в 2012 році, водили нас ті казакі, курточка ще є, якість просмто супер.
показати весь коментар
15.06.2026 07:17 Відповісти
ну не знаю, туди піфд час екскурсій на напевно не водили !!! але те що попи перетворили Упенській собор на торговицю, в якій тогрують навіть під час Служби Божої, і навіть під час читання, під час Служи Божої, Євангілія, молитви "Вірою в єдиного Бога" мене як вірного УГКЦ це здивувало !!!
показати весь коментар
15.06.2026 07:27 Відповісти
Святиня це Лавра, в не попи мп, та що воно там витворяє
показати весь коментар
15.06.2026 08:45 Відповісти
Був там тиждень тому. Вже не така там картинка
показати весь коментар
15.06.2026 08:21 Відповісти
Кацапи цілеспрямованим ударом по релігійній споруді показали свої духовниє скрєпи.
показати весь коментар
15.06.2026 06:57 Відповісти
Духовно, скрепно, па руски.
Я завжди казав шо в філії нквс-кдб-фсб УПЦ МП Бога нема.
показати весь коментар
15.06.2026 07:00 Відповісти
Це ще раз показує, що проти нас воюють ті, у кого немає Бога в серці, та краплі розуму у тому місці де у людей голово
показати весь коментар
15.06.2026 07:01 Відповісти
німці у 2Світову навіть того не робили !! червоножопі комуно-нацисти, з так званої "ркка", "нквд" окупанти України робили !!!
показати весь коментар
15.06.2026 07:10 Відповісти
Вот прекрасная мишень для закатанной в асфальт агентами }{уйла баллистики.
показати весь коментар
15.06.2026 07:03 Відповісти
Пропонуєш і нам вдарить як вони - нижче пояса? Тоді в чім залишиться різниця між ними і нами, крім того, що вони перші розпочали.
Хочеш шоб і останні союзники відвернулися від нас і тоді картинка - двох крис помістили в клітку і спостерігають, хто з них виживе...
показати весь коментар
15.06.2026 08:03 Відповісти
Разница заключается в том, что свинособаки вообще не должны существовать на планете Земля. Так тебе понятно, надеюсь???
показати весь коментар
15.06.2026 08:18 Відповісти
А ти можеш їм заборонити існувати?
показати весь коментар
15.06.2026 08:33 Відповісти
Я могу только показать необходимость их уничтожения. А когда и кто это сделает- зависит от развития цивилизованного мира, а также от того, будут ли избиратели (в т.ч. и особенно в Украине) голосовать впредь головой, а не дупой.
показати весь коментар
15.06.2026 08:48 Відповісти
Він може знищити всіх, але з дивана вставати нема бажання
показати весь коментар
15.06.2026 08:48 Відповісти
нафіга давати козирі попам-клоповникам та генералам?..
хіба нема кращих цілей у межах залатога кальцА та навколо нього?..
чи нам нема куди ********** витрачати?..
показати весь коментар
15.06.2026 08:54 Відповісти
Монголо-татарам похрен на православні святині.
показати весь коментар
15.06.2026 07:10 Відповісти
Знову цього ієрусалимського попа будуть висувати посередником перемовин...Нахун здався..
показати весь коментар
15.06.2026 07:19 Відповісти
I шо, куполи з хрестами з напiвмiсяцем , на територii срукремля залишаться незайманими?... i хто тодi терпило?
показати весь коментар
15.06.2026 07:27 Відповісти
Де Пашка Мерседес?
показати весь коментар
15.06.2026 07:27 Відповісти
Бог не в рукотворних храмах живе
показати весь коментар
15.06.2026 07:55 Відповісти
А мені здається, що тому кацапа, саме який поцілив у Лавру, скоро небо с овчінку привидиться - після того як кремлівські почитають комменти у світовій пресі.
І ще здається, що ми більше виграли. ніж втратили від цього палаючого собору.
показати весь коментар
15.06.2026 08:07 Відповісти
Вигнати фсб-попiв з Лаври - це наш виграш.
показати весь коментар
15.06.2026 08:12 Відповісти
в питере много "скрепных" сооружений (имперских символов ) начиная с "царского села" и заканчивая эрмитажем.... Нахрена они в городе, построенном на болотах ?
показати весь коментар
15.06.2026 08:20 Відповісти
Она еще под московскими попами или их уже изгнали оттуда.Еще еще там то как то похер и позлорадствую только как когда в Одессе по оплоту московских фсбешных попов сами кацапы и поцилылы😆
показати весь коментар
15.06.2026 08:45 Відповісти
орки кремлівського улусу колишньої орди, як і сотні років тому і як завжди, чинять антилюдські злочини у своєму людожерському дусі..
і шо нам скажуть "правовірні")) трумпівські віруючи та й сам антихрист Трумп?..
та й Папи усих мастєй мали би шось промекати своїм паствам..
показати весь коментар
15.06.2026 08:51 Відповісти
Сатана воює з Богом на Землі.
показати весь коментар
15.06.2026 09:03 Відповісти
Навіть татари культові споруди не чіпали! А ця погань не має Бога в серці! Тому те що вийшло з боліт, має повернутись на болота і залишитись болотом!
показати весь коментар
15.06.2026 09:08 Відповісти
 
 