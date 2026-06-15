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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Масована атака на Київ: четверо загиблих, 30 поранених, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у МВС України.

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За попередніми даними медиків, постраждали понад 20 людей, серед них - дитина та вагітна жінка. Троє потерпілих перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Загиблі та постраждалі

Станом на 6.00 у столиці четверо загиблих. Ще 23 людини дістали поранення, серед них дитина.

О 6.50 у МВС повідомили нову кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву.

"Внаслідок масованої атаки попередньо загинули 4 людини, ще 25 постраждали, серед них 2 дитини.

У Солом’янському районі з 9-поверхового будинку евакуйовано 15 людей, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:20 у столиці вже 30 поранених, зокрема і двоє дітей 5 та 6 років, повідомив Ткаченко.

Оболонський район

Найбільше руйнувань зазнав Оболонський район. Там пошкоджено житлові будинки та складські приміщення, виникли численні пожежі. Згоріли близько 30 автомобілів. В одному з багатоповерхових будинків сталося руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано повторне влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Двох постраждалих передали медикам.

Шевченківський район

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торговельні об’єкти. У 25-поверховому житловому будинку врятовано трьох осіб, ще одну особу деблоковано з ліфта та передано медикам з опіками. Пожежу ліквідовано.

Також пошкоджені об'єкти інфраструктури та підприємства.

Солом’янський район

У Солом'янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. Зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5-му та 6-му поверхах. Врятовано 12 осіб, з них троє дітей.

Подільський район

Внаслідок влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках

Печерський район

У Печерському районі пошкоджені житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Голосіївський район

Виникли пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено житловий будинок.

Дніпровський район

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.

Деснянський район

У Деснянському районі загоряння на території дитячого садка.

Дарницький район

Падіння уламків із подальшим горінням

Шевченківський район

У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

Святошинський район

Зафіксовано пошкодження житлових будинків без подальшого горіння.

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Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву
Наслідки атаки по Києву

Автор: 

Київ (20877) обстріл (34491) Повітряні атаки на Київ (1015)
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Топ коментарі
+4
Ничего, щас будет супер Потужная ответка по 2-3 бочкам с нафтой, во то буде помста такая, что кацапы аж обосрутся!
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15.06.2026 06:37 Відповісти
+1
Путін поговорив з Трампом телефоном Джерело: https://censor.net/ua/n4008294
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15.06.2026 06:21 Відповісти
+1
Варвари є варвари для рашиських чортів нічого св'ятого немає ,цю рашиську паскуду треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють ,допоки будуть загравати з рашиськом виродком путіном він відчуває свою безкарність .
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15.06.2026 07:10 Відповісти
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Путін поговорив з Трампом телефоном Джерело: https://censor.net/ua/n4008294
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15.06.2026 06:21 Відповісти
Трамп скоріш тут не до чого ... зазвичай Путло Погане гамселить по Києву коли ЦАР зі своєю Царською Свитою виїзжають в черговий вояж закордон.

Напевно ЦАР вже на шляху до Франції на САММІТ СІМКИ , де буде особисто вітати Рудого Донні з його 80-річчям ... така краса цей САММІТ - Макрон, Любий Донні, інші поважні пани та паніхи, круасани, Мадам Кліко, вустриці - хіба ЦАР з Царськими Слугами можуть це все знайти в Україні ?!

А що Київ ? Та Київ то таке ... місце, де шекелі каламутяться поки війна крутиться!
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15.06.2026 07:29 Відповісти
то шо робити? шекелі мутити чи вустриці жувати?
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15.06.2026 09:11 Відповісти
Ничего, щас будет супер Потужная ответка по 2-3 бочкам с нафтой, во то буде помста такая, что кацапы аж обосрутся!
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15.06.2026 06:37 Відповісти
До чого тут це? Москва спить завжди, про це вже бьють на сплох CNN у США, чому столиця ворога це табу для зеленої банди.
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15.06.2026 07:23 Відповісти
Саме так! Мабуть є якийсь договірняк ( ау, Оман2020!? ) не чіпати Мацкву та мацквичів .
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15.06.2026 07:32 Відповісти
Тому що двушки потрібно відправляти от чому! Зелену банду треба примусово прибирати з трону , інакше діла не буде.
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15.06.2026 08:10 Відповісти
Варвари є варвари для рашиських чортів нічого св'ятого немає ,цю рашиську паскуду треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють ,допоки будуть загравати з рашиськом виродком путіном він відчуває свою безкарність .
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15.06.2026 07:10 Відповісти
Паскудна зелень , чого ваші фламінго не летять на москву?! Випадково (чи ні) оминаєте? Ця паскуда улетіла спокійно і своє шоу дурне з за якого всі Україна розплачується!
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15.06.2026 08:11 Відповісти
 
 