Масована атака на Київ: четверо загиблих, 30 поранених, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у МВС України.

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За попередніми даними медиків, постраждали понад 20 людей, серед них - дитина та вагітна жінка. Троє потерпілих перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Загиблі та постраждалі

Станом на 6.00 у столиці четверо загиблих. Ще 23 людини дістали поранення, серед них дитина.

О 6.50 у МВС повідомили нову кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву.

"Внаслідок масованої атаки попередньо загинули 4 людини, ще 25 постраждали, серед них 2 дитини.

У Солом’янському районі з 9-поверхового будинку евакуйовано 15 людей, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:20 у столиці вже 30 поранених, зокрема і двоє дітей 5 та 6 років, повідомив Ткаченко.

Оболонський район

Найбільше руйнувань зазнав Оболонський район. Там пошкоджено житлові будинки та складські приміщення, виникли численні пожежі. Згоріли близько 30 автомобілів. В одному з багатоповерхових будинків сталося руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано повторне влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Двох постраждалих передали медикам.

Шевченківський район

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торговельні об’єкти. У 25-поверховому житловому будинку врятовано трьох осіб, ще одну особу деблоковано з ліфта та передано медикам з опіками. Пожежу ліквідовано.

Також пошкоджені об'єкти інфраструктури та підприємства.

Солом’янський район

У Солом'янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. Зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5-му та 6-му поверхах. Врятовано 12 осіб, з них троє дітей.

Подільський район

Внаслідок влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках

Печерський район

У Печерському районі пошкоджені житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Голосіївський район

Виникли пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено житловий будинок.

Дніпровський район

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.

Деснянський район

У Деснянському районі загоряння на території дитячого садка.

Дарницький район

Падіння уламків із подальшим горінням

Шевченківський район

У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

Святошинський район

Зафіксовано пошкодження житлових будинків без подальшого горіння.

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