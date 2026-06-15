Масована атака на Київ: четверо загиблих, 30 поранених, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у МВС України.
За попередніми даними медиків, постраждали понад 20 людей, серед них - дитина та вагітна жінка. Троє потерпілих перебувають у лікарні у тяжкому стані.
Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла.
Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Загиблі та постраждалі
Станом на 6.00 у столиці четверо загиблих. Ще 23 людини дістали поранення, серед них дитина.
О 6.50 у МВС повідомили нову кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву.
"Внаслідок масованої атаки попередньо загинули 4 людини, ще 25 постраждали, серед них 2 дитини.
У Солом’янському районі з 9-поверхового будинку евакуйовано 15 людей, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.
Станом на 8:20 у столиці вже 30 поранених, зокрема і двоє дітей 5 та 6 років, повідомив Ткаченко.
Оболонський район
Найбільше руйнувань зазнав Оболонський район. Там пошкоджено житлові будинки та складські приміщення, виникли численні пожежі. Згоріли близько 30 автомобілів. В одному з багатоповерхових будинків сталося руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано повторне влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Двох постраждалих передали медикам.
Шевченківський район
Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торговельні об’єкти. У 25-поверховому житловому будинку врятовано трьох осіб, ще одну особу деблоковано з ліфта та передано медикам з опіками. Пожежу ліквідовано.
Також пошкоджені об'єкти інфраструктури та підприємства.
Солом’янський район
У Солом'янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. Зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5-му та 6-му поверхах. Врятовано 12 осіб, з них троє дітей.
Подільський район
Внаслідок влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках
Печерський район
У Печерському районі пошкоджені житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.
Голосіївський район
Виникли пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено житловий будинок.
Дніпровський район
У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.
Деснянський район
У Деснянському районі загоряння на території дитячого садка.
Дарницький район
Падіння уламків із подальшим горінням
Шевченківський район
У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.
Святошинський район
Зафіксовано пошкодження житлових будинків без подальшого горіння.
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Напевно ЦАР вже на шляху до Франції на САММІТ СІМКИ , де буде особисто вітати Рудого Донні з його 80-річчям ... така краса цей САММІТ - Макрон, Любий Донні, інші поважні пани та паніхи, круасани, Мадам Кліко, вустриці - хіба ЦАР з Царськими Слугами можуть це все знайти в Україні ?!
А що Київ ? Та Київ то таке ... місце, де шекелі каламутяться поки війна крутиться!