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Новини Атака безпілотників на Харків Рятувальні операції ДСНС
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Повторний удар РФ по Харкову: загинули 5 рятувальників, є поранені

Масована атака РФ: у Харкові загинули рятувальники ДСНС

Під час гасіння пожежі в Харкові внаслідок повторного російського удару загинули п’ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

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"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.

Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову. 

Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.

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Автор: 

обстріл (34491) Харків (6139) жертви (1993) ДСНС (5354) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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Моє співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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15.06.2026 06:13 Відповісти
Вічна пам'ять і пошана Героям .
Щирі співчуття родинам загиблих.
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15.06.2026 06:14 Відповісти
Співчуття рідним,близьким ,колегам. Швидкого одужання пораненим ВІЧНА ВАМ СЛАВА І НАША ПАМЯТЬ Прокляття кацапським нелюдям
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15.06.2026 06:50 Відповісти
Царство небесне загиблим, одужання пораненим, справедливе покарання усім нелюдам-кацапам на чолі з путіним.
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15.06.2026 06:52 Відповісти
Памятаймо про убивць Мирних Українців!!!
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15.06.2026 07:57 Відповісти
Які ж вони - ці рашисти, мразі та покидьки. Пам,'ятайте та дітям і онукам ненависть до них передавайте.
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15.06.2026 08:07 Відповісти


Світла і вічна пам'ять загиблим !!! Повага і честь за мужність!
Співчуття рідним та одужання пораненим !!!
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15.06.2026 08:08 Відповісти
Якою страшною стала реальність нашого життя. Щодня може хтось не повернутися додому, а вдома не дочекатися когось із рідних.
Жахливо та прикро !.
Харків - сумує !
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15.06.2026 08:30 Відповісти
 
 