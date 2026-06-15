Повторний удар РФ по Харкову: загинули 5 рятувальників, є поранені

Під час гасіння пожежі в Харкові внаслідок повторного російського удару загинули п’ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

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"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.

Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.

Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.

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