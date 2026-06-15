Повторний удар РФ по Харкову: загинули 5 рятувальників, є поранені
Під час гасіння пожежі в Харкові внаслідок повторного російського удару загинули п’ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.
Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Російські війська пізно увечері 14 червня завдали чергового удару по Харкову.
Під атакою опинилося цивільне підприємство в Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу на території виникла пожежа.
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Щирі співчуття родинам загиблих.
Світла і вічна пам'ять загиблим !!! Повага і честь за мужність!
Співчуття рідним та одужання пораненим !!!
Жахливо та прикро !.
Харків - сумує !