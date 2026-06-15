Повторный удар РФ по Харькову: погибли 5 спасателей, есть раненые
Во время тушения пожара в Харьковев результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС, еще как минимум пять получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 – ранены.
Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Российские войска поздно вечером 14 июня нанесли очередной удар по Харькову.
Под атакой оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар.
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Щирі співчуття родинам загиблих.
Світла і вічна пам'ять загиблим !!! Повага і честь за мужність!
Співчуття рідним та одужання пораненим !!!
Жахливо та прикро !.
Харків - сумує !