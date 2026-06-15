Повторный удар РФ по Харькову: погибли 5 спасателей, есть раненые

Во время тушения пожара в Харьковев результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС, еще как минимум пять получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 – ранены.

Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска поздно вечером 14 июня нанесли очередной удар по Харькову.

Под атакой оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар.

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