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Новости Атака беспилотников на Харьков Спасательные операции
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Повторный удар РФ по Харькову: погибли 5 спасателей, есть раненые

Массированная атака РФ: в Харькове погибли спасатели ГСЧС

Во время тушения пожара в Харьковев результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС, еще как минимум пять получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 – ранены.

Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска поздно вечером 14 июня нанесли очередной удар по Харькову. 

Под атакой оказалось гражданское предприятие в Холодногорском районе города. В результате обстрела на территории возник пожар.

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Автор: 

обстрел (33139) Харьков (7891) жертвы (2254) ГСЧС (5207) Харьковская область (2784) Харьковский район (921)
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Моє співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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15.06.2026 06:13 Ответить
Вічна пам'ять і пошана Героям .
Щирі співчуття родинам загиблих.
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15.06.2026 06:14 Ответить
Співчуття рідним,близьким ,колегам. Швидкого одужання пораненим ВІЧНА ВАМ СЛАВА І НАША ПАМЯТЬ Прокляття кацапським нелюдям
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15.06.2026 06:50 Ответить
Царство небесне загиблим, одужання пораненим, справедливе покарання усім нелюдам-кацапам на чолі з путіним.
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15.06.2026 06:52 Ответить
Памятаймо про убивць Мирних Українців!!!
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15.06.2026 07:57 Ответить
Які ж вони - ці рашисти, мразі та покидьки. Пам,'ятайте та дітям і онукам ненависть до них передавайте.
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15.06.2026 08:07 Ответить


Світла і вічна пам'ять загиблим !!! Повага і честь за мужність!
Співчуття рідним та одужання пораненим !!!
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15.06.2026 08:08 Ответить
Якою страшною стала реальність нашого життя. Щодня може хтось не повернутися додому, а вдома не дочекатися когось із рідних.
Жахливо та прикро !.
Харків - сумує !
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15.06.2026 08:30 Ответить
 
 