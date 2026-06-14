Россияне за день более 30 раз обстреливали Днепропетровщину: один человек погиб, еще трое ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня в воскресенье, 14 июня, российские оккупанты более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии. Погиб мужчина, ещё трое человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Томаковская громады. Повреждены многоэтажки, административное здание, торговый центр, стоматологический кабинет, грузовик.
Пострадали три человека – 16-летняя девушка, 54-летняя женщина и 71-летний мужчина.Они будут лечиться амбулаторно.
Удары по Синельниковскому району
Кроме того, в Украинской громаде Синельниковского района повреждены частные дома, дом культуры, детский сад, школа, неэксплуатируемое здание, автомобили. Погиб мужчина.
Обстрелы Криворожья
Также захватчики нанесли удары по Зеленодольской громаде Криворожского района. Информации о пострадавших не поступало.
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