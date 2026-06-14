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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Ночь в Днепропетровской области: под ударами РФ 3 района, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Ночью 14 июня враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, в Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская и Славянская громады. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Повреждены административные здания, частные и многоквартирные дома.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская - сельская и городская громады. Разрушены предприятие, административное здание, почтовое отделение, частный дом и хозяйственная постройка.

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В Грушевской громаде Криворожского района поврежден магазин.

Последствия

обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали Днепропетровскую область более 20 раз: девять раненых. ФОТОрепортаж

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Никополь (1401) Днепропетровская область (5311) Криворожский район (383) Никопольский район (796) Синельниковский район (560)
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