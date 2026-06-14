Ночь в Днепропетровской области: под ударами РФ 3 района, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО
Ночью 14 июня враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, в Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская и Славянская громады. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Повреждены административные здания, частные и многоквартирные дома.
В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская - сельская и городская громады. Разрушены предприятие, административное здание, почтовое отделение, частный дом и хозяйственная постройка.
В Грушевской громаде Криворожского района поврежден магазин.
Последствия
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