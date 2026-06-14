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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 3 райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Вночі 14 червня майже 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, на Синельниківщині під ударом були Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Пошкоджені адмінбудівлі, приватні і багатоквартирний будинки.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська - сільська і міська громади. Понівечені підприємство, адмінбудівля, відділення пошти, приватна оселя і господарська споруда.

Також читайте: Ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина зазнала поранень. ФОТОрепортаж

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджено магазин.

Наслідки

обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували Дніпропетровщину понад 20 разів: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нікополь (1563) Дніпропетровська область (5130) Криворізький район (403) Нікопольський район (798) Синельниківський район (561)
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