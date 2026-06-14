Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 3 райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО
Вночі 14 червня майже 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, на Синельниківщині під ударом були Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Пошкоджені адмінбудівлі, приватні і багатоквартирний будинки.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська - сільська і міська громади. Понівечені підприємство, адмінбудівля, відділення пошти, приватна оселя і господарська споруда.
У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджено магазин.
Наслідки
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