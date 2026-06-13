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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 13 червня, російські окупанти майже 40 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Постраждав 63-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог застосовував для атак безпілотники, артилерію та авіабомби. 

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, приватні будинки, авто.

атака на Дніпропетровщину

Удари по Синельниківщині 

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Васильківська громади. Понівечені багатоповерхівка, приватна оселя, господарська споруда. Постраждав 63-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

атака на Дніпропетровщину

атака на Дніпропетровщину

атака на Дніпропетровщину

Дивіться також: Дніпропетровщина під ударом: 1 загиблий і 16 поранених після атак РФ. ФОТОрепортаж

Обстріли Криворіжжя 

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя, магазин, вантажівки.

Ситуація в інших районах 

Крім того, у Павлограді внаслідок атак понівечені приватні будинки. У Кам'янському – оселі, господарські споруди та автівки.

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Автор: 

обстріл (34473) Павлоград (207) Донецька область (11327) Нікополь (1563) Дніпропетровська область (5128) Нікопольський район (798) Павлоградський район (161) Покровський район (1782) Криворіжжя (6)
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