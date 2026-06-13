Ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 13 червня, російські окупанти майже 40 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Постраждав 63-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог застосовував для атак безпілотники, артилерію та авіабомби.

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, приватні будинки, авто.

Удари по Синельниківщині

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Васильківська громади. Понівечені багатоповерхівка, приватна оселя, господарська споруда. Постраждав 63-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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Обстріли Криворіжжя

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя, магазин, вантажівки.

Ситуація в інших районах

Крім того, у Павлограді внаслідок атак понівечені приватні будинки. У Кам'янському – оселі, господарські споруди та автівки.

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