Війська РФ атакували Дніпропетровщину понад 20 разів: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж
Російські війська били по Синельниківському, Нікопольському та Кам’янському районах дронами й авіабомбами. Поранень зазнали дев’ятеро людей, шестеро з них госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Синельниківський район
12 КАБів атакували Васильківську громаду. Поранені 9 людей. Частково зруйнований багатоквартирний будинок. Горів ринок, пошкоджені 8 магазинів й 10 торгових павільйонів.
По Миколаївській громаді вдарили БпЛА.
Через атаку FPV у Петропавлівській та Шахтарській громадах сталися пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, літня кухня, 2 авто.
Нікопольський район
Окупанти били дронами по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 2 приватні оселі та господарська споруда.
Через вечірній артобстріл у Нікополі постраждала людина.
Камʼянський район
У Камʼянському пошкоджено інфраструктуру.
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