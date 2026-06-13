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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ атакували Дніпропетровщину понад 20 разів: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська били по Синельниківському, Нікопольському та Кам’янському районах дронами й авіабомбами. Поранень зазнали дев’ятеро людей, шестеро з них госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Синельниківський район

12 КАБів атакували Васильківську громаду. Поранені 9 людей. Частково зруйнований багатоквартирний будинок. Горів ринок, пошкоджені 8 магазинів й 10 торгових павільйонів.

По Миколаївській громаді вдарили БпЛА. 

Через атаку FPV у Петропавлівській та Шахтарській громадах сталися пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, літня кухня, 2 авто.

Нікопольський район

Окупанти били дронами по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 2 приватні оселі та господарська споруда.

Через вечірній артобстріл у Нікополі постраждала людина.

Камʼянський район

У Камʼянському пошкоджено інфраструктуру.

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Дев’ятеро постраждалих і пожежа на ринку: наслідки атак на Дніпропетровщину
Дев’ятеро постраждалих і пожежа на ринку: наслідки атак на Дніпропетровщину
Дев’ятеро постраждалих і пожежа на ринку: наслідки атак на Дніпропетровщину
Дев’ятеро постраждалих і пожежа на ринку: наслідки атак на Дніпропетровщину

Автор: 

обстріл (34473) Нікополь (1562) Дніпропетровська область (5128) Кам’янський район (40) Нікопольський район (797) Синельниківський район (560)
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