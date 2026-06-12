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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворожі атаки на Дніпропетровщину: загиблий і троє поранених, понад 50 ударів за добу

удар по Дніпропетровщині

Одна людина загинула, троє дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблий та поранені

  • На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок та автомобілі. Постраждали двоє людей. Це 53-річна жінка і 14-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.
  • Противник завдав удару й по Зеленодольській та Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура. Загинув 60-річний чоловік. Ще один чоловік 63 років дістав поранень. Він госпіталізований у важкому стані.

Також читайте: Дніпропетровщина під ударом: 1 загиблий і 16 поранених після атак РФ. ФОТОрепортаж

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Дніпропетровська область (5126)
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