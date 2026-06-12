Ворожі атаки на Дніпропетровщину: загиблий і троє поранених, понад 50 ударів за добу
Одна людина загинула, троє дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та поранені
- На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок та автомобілі. Постраждали двоє людей. Це 53-річна жінка і 14-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.
- Противник завдав удару й по Зеленодольській та Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура. Загинув 60-річний чоловік. Ще один чоловік 63 років дістав поранень. Він госпіталізований у важкому стані.
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