Вражеские атаки на Днепропетровщину: есть погибший и трое раненых, более 50 ударов за сутки
Один человек погиб, трое получили ранения. Более 50 раз враг наносил удары по двум районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибший и раненые
- В Никопольском районе пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Разрушены магазины, административные здания, частный дом и автомобили. Пострадали два человека. Это 53-летняя женщина и 14-летний мальчик. Они будут лечиться амбулаторно.
- Противник нанес удар и по Зеленодольской и Грушевской громадам, что в Криворожском районе. Повреждена инфраструктура. Погиб 60-летний мужчина. Еще один мужчина 63 лет получил ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
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