Войска РФ атаковали Днепропетровщину более 20 раз: девять раненых. ФОТОрепортаж

Российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Каменскому районам с помощью дронов и авиабомб. Ранения получили девять человек, шестеро из них госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Синельниковский район

12 КАБ атаковали Васильковскую громаду. Ранены 9 человек. Частично разрушен многоквартирный дом. Горел рынок, повреждены 8 магазинов и 10 торговых павильонов.

По Николаевской громаде нанесли удар БПЛА.

Из-за атаки FPV в Петропавловской и Шахтерской громадах произошли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, летняя кухня, 2 автомобиля.

Никопольский район

Оккупанты обстреляли дронами Никополь, Червоногригоровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное строение.

В результате вечернего артобстрела в Никополе пострадал человек.

Каменский район

В Каменском повреждена инфраструктура.

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