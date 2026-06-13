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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ атаковали Днепропетровщину более 20 раз: девять раненых. ФОТОрепортаж

Российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Каменскому районам с помощью дронов и авиабомб. Ранения получили девять человек, шестеро из них госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Синельниковский район

12 КАБ атаковали Васильковскую громаду. Ранены 9 человек. Частично разрушен многоквартирный дом. Горел рынок, повреждены 8 магазинов и 10 торговых павильонов.

По Николаевской громаде нанесли удар БПЛА. 

Из-за атаки FPV в Петропавловской и Шахтерской громадах произошли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, летняя кухня, 2 автомобиля.

Никопольский район

Оккупанты обстреляли дронами Никополь, Червоногригоровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное строение.

В результате вечернего артобстрела в Никополе пострадал человек.

Каменский район

В Каменском повреждена инфраструктура.

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Девять пострадавших и пожар на рынке: последствия атак на Днепропетровскую область
Девять пострадавших и пожар на рынке: последствия атак на Днепропетровскую область
Девять пострадавших и пожар на рынке: последствия атак на Днепропетровскую область
Девять пострадавших и пожар на рынке: последствия атак на Днепропетровскую область

Автор: 

обстрел (33120) Никополь (1399) Днепропетровская область (5310) Каменский район (39) Никопольский район (794) Синельниковский район (559)
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