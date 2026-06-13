Войска РФ атаковали Днепропетровщину более 20 раз: девять раненых. ФОТОрепортаж
Российские войска наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Каменскому районам с помощью дронов и авиабомб. Ранения получили девять человек, шестеро из них госпитализированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Синельниковский район
12 КАБ атаковали Васильковскую громаду. Ранены 9 человек. Частично разрушен многоквартирный дом. Горел рынок, повреждены 8 магазинов и 10 торговых павильонов.
По Николаевской громаде нанесли удар БПЛА.
Из-за атаки FPV в Петропавловской и Шахтерской громадах произошли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, летняя кухня, 2 автомобиля.
Никопольский район
Оккупанты обстреляли дронами Никополь, Червоногригоровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное строение.
В результате вечернего артобстрела в Никополе пострадал человек.
Каменский район
В Каменском повреждена инфраструктура.
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