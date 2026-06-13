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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг почти 40 раз атаковал Днепропетровщину: один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

В течение субботы, 13 июня, российские оккупанты почти 40 раз обстреляли 5 районов Днепропетровской области. Пострадал 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг применял для атак беспилотники, артиллерию и авиабомбы. 

Обстрелы Никопольщины

В Никопольском районе от российских атак пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская, Мировская громады. Повреждены административное здание, предприятие, частные дома, автомобили.

атака на Днепропетровскую область

Удары по Синельниковскому району 

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская и Васильковская громады. Разрушены многоэтажка, частный дом, хозяйственное сооружение. Пострадал 63-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

атака на Днепропетровскую область

атака на Днепропетровскую область

атака на Днепропетровскую область

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Обстрелы Криворожья 

В Криворожском районе россияне нанесли удары по Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура, частный дом, магазин, грузовики.

Ситуация в других районах 

Кроме того, в Павлограде в результате атак повреждены частные дома. В Каменском – дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Смотрите также: Войска РФ атаковали Днепропетровскую область более 20 раз: девять раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33120) Павлоград (229) Донецкая область (12448) Никополь (1399) Днепропетровская область (5310) Никопольский район (794) Павлоградский район (160) Покровский район (1766) Криворожье (5)
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